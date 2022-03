V minulih mesecih so se za koroške nogometne ekipe začele priprave na vigredni del sezone. V naslednjih tednih se bo odločalo o končnih uvrstitvah posameznih ekip. Že ta konec tedna bodo na nogometne zelenice zopet stopili nogometaši koroške lige in podlige. Zaradi vremenskih razmer pa je možno, da bodo nekatere tekme tudi preložili. Za ekipe v prvem razredu se tekmovalno obdobje začne šele čez teden dni. Po napornih pripravah vsi že nestrpno čakajo na prve tekme. Pred prvimi dvoboji v podligi vzhod in koroški ligi smo se zato pogovorili z nogometaši o poteku priprav in o ciljih vigrednega dela prvenstva.

David Smrtnik (Železna Kapla)

Naše priprave so bile precej intenzivne, ker smo trenutno še na zadnjem mestu v podligi. Smo domače moštvo in to nas veseli. Škoda pa je bilo, da naši legionarji niso utegnili biti vedno z nami. Kot ekipa že nekaj let igramo skupaj in se zelo dobro poznamo. Vsi smo prijatelji, to je priprave tudi malo olajšalo. Naš cilj je čisto enostavno ta, da ostanemo v podligi. Pomembno bo, da kar od začetka naberemo točke. Smo že zelo motivirani za začetek sezone.

Miran Kelih (DSG Sele)

Društvo nam je omogočilo odlične pogoje za priprave. Žal je vedno spet izpadel ta ali oni igralec, tako niso mogli vsi opraviti celega programa treningov. Sicer pa smo na pripravljalnih tekmah nastopali zelo zrelo in videlo se je, da se lahko kosamo tudi z nasprotniki iz koroške lige. Glede na zelo dobro opravljeno jesensko sezono so naša pričakovanja narasla. Želimo se boriti čim dlje za prva mesta. V primerjavi z drugimi ekipami nismo imeli nobenih kadrovskih sprememb, kar pa je lahko prednost, ker smo kot ekipa že dobro uigrani.

Niklas Travnik (Rikarja vas)

Priprave so potekale zelo dobro. Petkrat na teden smo trenirali, od tega so bile tri enote na teden teki, preostali dve enoti pa smo opravljali na umetni travi. Prijateljske tekme smo odigrali kar dobro. Rezultati so bili zelo zadovoljivi. Igra in taktika pa sta v zadnjih dveh tednih priprav glavna vidika. Naš cilj je seveda, da se čimprej uvrstimo v sredino lestvice, ker nočemo imeti opravka z bojem za izpad. To bo težka naloga, ker nas v prvih tekmah čakajo močni nasprotniki. To bo napet začetek, na te tekme se bomo sedaj še maksimalno dobro pripravili!

David Gasser (Bilčovs)

S pripravami smo začeli konec januarja. Na začetku smo se osredotočili predvsem na telesno pripravljenost, vseeno pa smo že od samega začetka delali tudi z žogo. Pri pripravah nismo vlagali veliko pozornosti na taktiko, temveč bolj na koordinacijo in skupinsko dinamiko. Zrasli smo kot ekipa. Po kratkih pripravah vem, da smo zelo pozitivno navdušena ekipa, ki si je zastavila cilj, da se uvrsti med prve tri na lestvici. Najpomembnejša tekma sezone je kar prva tekma proti Svincu (Eberstein). Tam bo že vidno, kako bo za nas potekala celotna sezona.