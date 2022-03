V minulih mesecih so se za koroške nogometne ekipe začele priprave na vigredni del sezone. V naslednjih tednih se bo odločalo o končnih uvrstitvah posameznih ekip. Že ta konec tedna bodo na nogometne zelenice zopet stopili nogometaši koroške lige in podlige. Zaradi vremenskih razmer pa je možno, da bodo nekatere tekme tudi preložili. Za ekipe v prvem razredu se tekmovalno obdobje začne šele čez teden dni. Po napornih pripravah vsi že nestrpno čakajo na prve tekme. Pred prvimi dvoboji v podligi vzhod in koroški ligi smo se zato pogovorili z nogometaši o poteku priprav in o ciljih vigrednega dela prvenstva.

Patrick Lausegger (SAK)

Priprave so do sedaj potekale po mojem zelo dobro. Pravzaprav smo ostali vsi zdravi in skoraj vsi so bili vseskozi na treningih. Tudi novi igralci so se dobro vživeli in uigrali v ekipo. Naš cilj je, da naberemo čim več točk in da se še bolj uigramo kot ekipa. Cilj je, da za naslednjo sezono sestavimo ekipo, ki bo igrala za prva mesta. Mislim, da smo trenutno kot ekipa bolj zreli, kot smo to bili jeseni. Vzdušje v ekipi je dobro. Vsi se zelo dobro razumemo, kar nam pomaga, da postajamo kot ekipa vedno boljši.

Samo Olip (Šmihel)

Vse skupaj je bilo letos malo teže, ker smo imeli kar nekaj obolelih v ekipi in deset dni sploh nismo trenirali. Priprave niso bile optimalne, smo pa iz tega poskusili narediti najboljše. Naš cilj je seveda, da ostanemo v koroški ligi. To pa bo, mislim, precej težavno. Naš kader je precej majhen. Pridobili smo samo tri nove igralce. Kljub temu pa smo vsi motivirani in nestrpno čakamo na prvo tekmo, ki bo pokazala, kje trenutno smo. Prve štiri tekme bodo odločale o tem, kam kaže pot, saj igramo takoj na začetku proti ekipam, ki so na spodnjem delu lestvice.