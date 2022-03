Ženske, borimo se za svoje pravice!

Živimo v družbi enakih pred zakonom, pa vendar različnih v vsakdanjem življenju. Položaj žensk se je v naši bogati državi skozi čas spremenil, pa vendar ostajajo razlike, nasilje in revščina, katerih žrtev so predvsem ženske in otroci. Na to nesorazmerje med spoloma so tudi letos opozarjale prireditve ob dnevu žena. V soboto, 12. marca, je Zveza slovenskih žena vabila na srečanje v prenovljeni dom KD Danica v Šentprimožu. Gostje prireditve so se spominjale preteklosti, predvsem vojnega časa boja za svobodo in pregona koroških Slovenk in Slovencev. Odločnost govornic in njihov pozitiven pogled v prihodnost je navdušil polno dvorano obiskovalk. Kulturnemu delu programa je sledilo prijetno druženje.