Nikolaj Wrienz je preko prijatelja Stefana Neuwerscha spoznal veslanje. Po enem letu je opazil, da je to njegov šport. Pred tem je v Dobrli vasi igral nogomet.

Poleti 2021 je skupina iz Dobrle vasi pričela s treningi pri ekipi VST v Velikovcu. »Od te skupine sem pri tem športu ostal samo še jaz,« pravi Nikolaj, ki je v soboto, 28. januarja, na državnem prvenstvu postal enajsti. Tekmovanje je bilo v dvorani celovškega športnega parka.

Veslanje v dvorani

Nikolaj Wrienz (17) iz Dobrle vasi

Kar je na prvi pogled videti kakor tipkovna napaka, je v zimskem času za veslače realnost. Zadnjič je Nikolaj Wrienz bil v čolnu na vodi konec novembra. Poleg vaj za moč potekajo treningi in tekmovanja na orodjih za veslanje, ki jih poznamo iz fitnesa. Na državnem prvenstvu so morali s tem orodjem preveslati 2000 metrov. Nikolaju Wrienzu je to uspelo v 6 min in 41 sek. Lani je na državnem prvenstvu v posamezni kategoriji na vodi postal šesti, na koroškem prvenstvu pa je prav tako v posamezni tekmi v starostni skupini do 17 in do 19 let osvojil bronasto kolajno. V semestralnih počitnicah sedaj nanj čaka 10-dnevni kamp na hrvaškem Limskem kanalu s koroško delegacijo. Trenutno obiskuje HTL v Beljaku s težiščem »software engineering«. Pred tem je obiskoval nižjo stopnjo Slovenske gimnazije v Celovcu. Veslanje mu pomaga najti ravnovesje svojim šolskim vsakdanom, ko povečini sedi pred računalnikom.

Na začetku mi je manjkala motivacija, to pa se je po prvi tekmi spremenilo. Nikolaj Wrienz

Razlika med veslanjem na suhem in na vodi

»To je zelo velika razlika,« pravi Wrienz. Čeprav potrebuje iste mišice pri obeh oblikah, je pri veslanju na vodi še bolj pomembna tehnika. Prilagajati se je treba naravnim okoliščinam. »Veter in valovi, dva velika faktorja.«

Treniral je pri eni najboljših sveta

Evropska prvakinja leta 2016 in tretjeuvrščena na Olimpijskih igrah 2021 Magdalena Lobnik je nekaj časa trenirala Nikolaja Wrienza. Do jeseni 2022 ga je še učila veslanje. Nato pa so se za Lobnikovo začele priprave na letošnje olimpijske igre v Parizu. Nikolaj trenutno šest- do sedemkrat na teden trenira. Pred dvema tednoma je opravil vozniški izpit in se sedaj lahko sam vozi na treninge. Prej mu je stala ob strani družina, ki ji je zelo hvaležen. Njegov cilj je postati v naslednjih letih avstrijski prvak. Čeprav ve, da ne bo enostavno, bo dal vse od sebe, da ga bo tudi dosegel. Kar mu najbolj ugaja na tem športu, je, da je veliko odvisno od njega samega. Nastopa pa tudi v sestavi osmih, tam pa je potrebno timsko delo.