Avstrijski prvak U14 Rafael Waldhauser se je minuli teden pomeril v Varaždinu na mladinskem svetovnem prvenstvu z najboljšimi športnimi kegljači in kegljačicami sveta. Tako v posamičnem kot tudi v dvojici se je uvrstil na 10. mesto in s tem le za las zgrešil uvrstitev v finalno tekmovanje najboljših osmih – v posamični tekmi je manjkalo le osem kegljev.

Med 12. in 17. majem je na Hrvaškem potekalo svetovno mladinsko prvenstvo v športnem kegljanju. V kategoriji do 14 let je sodeloval Rafael Waldhauser, lanski prvak državnega prvenstva. Pred petimi leti je začel s športno panogo, ki jo mnogi zamenjujejo z bowlingom. Zanj je kegljanje šport, ki zahteva usklajeno delovanje celega telesa in visoko stopnjo koncentracije.

Velika zmeda pred tekmovanjem

Rafaelov prvi nastop na svetovnem prvenstvu je bil načrtovan za sobotno dopoldne. Vendar pa se je že po prvem krogu pojavilo nekaj tehničnih težav z igralnimi stezami, zaradi česar so bili prisiljeni preložiti tekmovanje. Sprva so napovedali enodnevno preložitev, toda nazadnje so tekmovanje izvedli še istega popoldneva. Rafael nam je povedal, da so morali uporabiti starejše steze, ki so bile eno nadstropje nižje od prvotno predvidenih stez za svetovno prvenstvo.

V tekmo je vstopil malo nervozen, saj je bilo to zanj prvo mednarodno tekmovanje. Vendar pa se je med samim tekmovanjem vse bolj privajal in začel igrati vse bolj suvereno. Svojo igro je opisal kot solidno, pri čemer je počasi premagoval svojo živčnost in se osredotočal na vsak posamezen met.

Le malo je manjkalo za finale

Vse okoliščine na tem prvenstvu so bile za Rafaela precej zahtevne in drugačne od tistega, kar si je prvotno predstavljal. Kljub trudu mu le za las ni uspelo, da bi se uvrstil med najboljših osem, kar je bilo potrebno za finale. V dvojici je s partnerko Marlene Kainz, avstrijsko prvakinjo v starostni skupini do 14 let, dosegel 10. mesto. Rafael je razkril, da je za uvrstitev v finale manjkalo nekaj kegljev. V posamični tekmi, kjer je prav tako zasedel 10. mesto, pa je mu za na­predovanje med najboljših osem zmanjkalo le osem kegljev. Pripomniti je treba, da je Rafael na svetovnem prvenstvu štel med najmlajše igralce, in da lahko tudi v naslednjem letu sodeluje na tekmovanjih starostne skupine pod 14 let, česar večina drugih nastopajočih ne sme več. Kljub rahlemu nezadovoljstvu zaradi izpada iz finala se zaveda, da je bil to njegov prvi nastop na svetovnem prvenstvu, iz katerega se lahko veliko nauči za nadaljnjo kariero. Tudi trenerji iz državnega kadra so to poudarili in mu izrekli podporo. V teh izzivalnih trenutkih je Rafaela ves čas močno spodbujala in podpirala družina, ki je bila zanj velika opora na celotnem svetovnem prvenstvu na Hrvaškem.

Naslednji izzivi

Rafael se že intenzivno pri­pravlja na naslednje izzive, saj ga kmalu čaka državno prvenstvo, ki bo letos v slikoviti Tirolski. V naslednjih treningih se bo Rafael osredotočil na izboljšanje lastnega metanja, saj želi na tekmovanju prikazati vrhunsko igro. V pogovoru je poudaril, da bo dal vse od sebe ter pokazal, kaj zna, saj je njegov cilj ubraniti naslov avstrijskega prvaka.