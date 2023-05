Gotovo vsaj po imenu poznate Frankfurt, Rim, Milano, New York, Tokio, Bangkok, Kabul ali Pyongyang. Mogoče ste v katerem teh mest že bili? Eden, ki je bil službeno že domala po vsem svetu, je Marko Kreutz, doma na Blatu pri Pliberku. Po maturi na Slovenski gimnaziji v Celovcu in študiju na Dunaju je odšel v širni svet in tam napravil izredno kariero. Med drugim je bil za azijski prostor tehnični direktor svetovno največje tiskovne agencije Associated Press.

Zajtrk s profilom z Markom Kreutzem bo v soboto, 27. maja, od 9.03–10.00 na programu slovenskega sporeda ORF.