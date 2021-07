Santiago Wrolich je zmagal na mednarodni dirki po Sloveniji! Dirka je imela tri etape, v prvi (gorska etapa) je Santiago zmagal in branil majco z dvema petima mestoma na drugi kriterij) in v tretji etapi (krožna dirka). Zasedba na tej dirki je bila izvrstna, udeležili so se je kolesarji iz Slovenije, Madžadske, Srbije, Bosnije, Hrvaške, Avstrije, Italije in Nemčije. Bili so na štartu najboljši kolesarji omenjenih držav, tako da je ta zmaga velikega pomena. Prvo etapo je Santiago dobil prepričljivo in si s tem postavil temelj za končno zmago. Na drugi in tretji etapi je bil kos vsem napadom in dobil na vmesnih šprintih še dodatne sekunde. V končni uvrstitvi je bil osem sekund pred drugouvrščenim Vanjo Kuntaričem in devet sekund pred Staretom Galom, ki je zasedel tretje mesto. Santiago se je lahko zanesel na zelo močno koroško ekipo, ki ga je do konca dovršeno podpirala. Kako močna je ta koroška ekipa, kaže končni rezultat, v katerem so Jonas Schoby, Valentin Lechner in Leon Ivantschitsch zabeležili mesta 7-9. Po dirki po Sloveniji se bo Santiago udeležil še avstrijskega prvenstva na pisti na Dunaju in dveh dirk za avstrijski pokal v Nižji Avstriji.