Jürgen in Marinka Mader-Tschertou ter Katarina Wakounig-Pajnič so Slovencem iz sveta in Ribničanom predstavili koroško kulinariko, kmetijstvo in turizem.

Pod geslom Sloveniji za 30 let so se v Ribnici na Dolenjskem zbrali predstavniki Slovencev z vsega sveta. Posebej močna je bila udeležba koroških Slovencev.

»Sem ’z Ribn’ce Urban, po cejlem svejti znan. Jest brihtne sem glavjé, pa žlice imam novjé.« Tako se glasi prva kitica narodne pesmi, ki poje o Ribničanih, krošnjarjih, ki jim je dunajski cesar Friderik III. leta 1492 dovolil, da svoje pridelke, predvsem lesene izdelke – suho robo – prodajajo po vsem svetu, se pravi po habsburškem cesarstvu. In od tedaj naprej so se Ribničani iz leta v leto odpravljali v svet.

Mladi Celovčani so občinstvo v Ribnici navdušili z lutkovno predstavo Prijatelji.

Minulo soboto pa je slovenski svet prišel v Ribnico. Slovenska izseljenska matica je skupaj s partnerskimi organizacijami in Uradom za Slovence v zamejstvu in po svetu vabila v ribniški grad na tradicionalno prireditev Dobrodošli doma, letos z naslovom Sloveniji za 30 let. Ob tej priložnosti so na uvodni okrogli mizi spregovorili predstavniki Slovencev iz čezmorskih držav, iz ZDA, Kanade, Argentine in Avstralije o svojem prispevku pri podpori za diplomatsko uveljavitev in mednarodno priznanje Slovenije. Tako so na primer Slovenci iz ZDA zbrali 300.000 dolarjev za obnovo Gornje Radgone, ki je bila v vojni za Slovenijo močno poškodovana.

Tudi Godba na pihala Šmihel je oblikovala glasbeni spored na dogodku Sloveniji za 30 let.

Posebej pisan in zares vseslovenski je bil tokrat kulturni program. Iz Koroške sta nastopili lutkovna skupina Mladi Celovčani iz Slovenskega kulturnega društva Celovec s predstavo Prijatelji, v kateri se spoprijemajo z aktualnimi vprašanji, s podnebnimi spremembami, migracijami in nasprotovanji med domačini in prišleki, ter Godba na pihala Šmihel. Poleg njih so se z glasbenimi in folklornimi prispevki predstavili Slovenci iz Madžarske, Italije, Hrvaške, Švedske in slovenski maturantje iz Argentine. Na posameznih stojnicah so Slovenci iz zamejstva in Slovenije, seveda tudi iz Koroške, prikazali turistično, kulinarično in kmečko ponudbo. Večer s Slovenci iz vsega sveta je v Ribnici za zaključek popestril vnuk Slavka Avsenika Sašo Avsenik s svojim ansamblom.