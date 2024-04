V nedeljo, 7. aprila, je v Vrbi potekalo prvo tekmovanje Gravel-Vrbsko jezero. Več kot 1.200 tekmovalk in tekmovalcev se je odpravilo na zahtevno progo, ki se je vila od Vrbskega jezera do Roža. Na poti so bili s tako imenovanim gravel bike, (tj. cestno kolo, ki je bilo razvito tudi za vožnjo po neasfaltiranih poteh). S koroškega vidika je bila dirka več kot uspešna. Manolo Wrolich iz RC Panaceo KAC je slavil zmago v kategoriji M19-34. S tem izidom se je uvrstil na svetovno prvenstvo, ki bo potekalo začetek oktobra v Belgiji.