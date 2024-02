Preden je Bernhard Thaler (58) iz Kozasmoj pri Radišah začel s službo vzdrževalca ledu na celovškem sejmišču, je delal 10 let pri gradbenem podjetju Schubel v Železni Kapli. Redek prosti čas oče treh otrok najraje preživlja v gozdu.

1. avgusta 1997 je pričel z delom, ki ga vse do danes izvaja z velikim veseljem. »To je delo, kjer ne moreš imeti predhodnega znanja, vsega se naučiš s časom,« pravi Bernhard Thaler, ki bo čez pet let šel v penzijo in sedaj uvaja dva mlada v poklic. V vseh 26 letih se mu je le enkrat pripetila nepazljivost. Med pripravo ledene površine je pozabil izklopiti cev, iz katere je nenadoma pritekla voda v nezaželeni smeri in poškodovala kvadratni meter ledu v glavni dvorani. S kolegom sta delala celo noč, da sta napako odpravila. Naslednje jutro med treningom KAC ni nihče opazil, kaj se je zgodilo.

Profesionalci igrajo le na 2,5 cm ledu

Velik del delovnega vsakdana je koordinacija.

Led mora biti pripravljen julija. S pripravo dveh igrišč v hali »Sepp Puschnig« in glavni »Heidi Horten« areni pričnejo dva tedna prej. Ročno na betonsko osnovo s cevjo, ki je dolga 80 m, plast za plastjo dolivajo vodo. Skupno naložijo za eno igrišče okoli 130 plasti, za eno plast uporabijo 1.200 do 1.500 litrov vode. Prvi plasti ledu primešajo med drugim tudi apnenec, tako da led ni prozoren, temveč bel. Na površino 1 cm ledu začnejo polagati reklame, ki so debele 5 mm. Na površini 2 cm ledu polagajo črte za hokej na ledu. Te morajo vzdrževalci ledu izmeriti ročno, saj za to ni stroja, razlaga Thaler in dodaja, da na vse to pride le še 5 mm ledu. Za izdelavo ledu je zelo važna zunanja temperatura. Ko pričnejo z delom, znižajo temperaturo na minus 12 stopinj, pri prvenstvenih tekmah pa na minus 10 stopinj, ker je prostor toplejši, saj dodatno grejejo tribune za publiko. Pri navadnih treningih pa zadostuje okoli 0 stopinj. Led vzdržujejo do konca aprila, nato ga splaknejo in junija ponovno pričnejo z delom. Med sezono večkrat dnevno popravljajo led s strojem, a tudi ročno morajo popravljati kote, kamor stroj ne seže.

Delovni vsakdan in prosti čas

Skrb za led pa je le eno od področij, ki spremljajo njegov delovni vsakdan. »V dvorani trenira okoli 25 ekip, to moramo z našo ekipo tudi koordinirati. Prav tako smo odgovorni tudi za javno drsališče v hali Sepp Puschnig, ki je odprto od 7.30 do 15.00. Veliko pa sodelujemo tudi z zunanjimi firmami,« pravi Thaler. Prosti čas pa najraje preživlja z delom v gozdu. Prav tako pa je tudi strasten lovec. Znanje, kako pripraviti kvalitetno ledeno površino, je delil tudi s Selani, ki vsako leto pripravijo drsališče na stadionu pod Košuto.