Košarkarski klub KOŠ Celovec se letos ni kvalificiral za končnico v drugi zvezni ligi. Športni direktor Štefan Hribar pa vseeno pozitivno ocenjuje sezono 2023/2024: »Razveseljiva je sezona zato, ker so mladi igralci dobili ogromno priložnosti in smo jih lahko razvili za naslednji dve leti. Tedaj hočemo postati prvaki druge zvezne lige.«

Hribar se zaveda, da je bilo možno več. Če bi legionar iz Bosne igral v najboljši formi, bi se KOŠ uvrstil v končnico prvenstva, pravi. Imel pa je težave, bil je tudi poškodovan in so ga predčasno oddali.

V ospredju KOŠa bo še naprej mladina

Ne le člani v drugi zvezni ligi, tudi naraščaj KOŠa tekmuje na najvišji avstrijski ravni. Ekipe U14, U16 in U19 igrajo v avstrijski zvezni ligi posameznih starostnih kategorij. Hribar poudarja, da je KOŠ največji klub na Koroškem in je pri naraščaju zelo znan. Med mladimi igralci je več članov mladinskih reprezetanc.

V idejo športno-kulturnega razreda na Slovenski gimnaziji bo Hribar tudi v bodoče vlagal svojo energijo. Enostavno vsi, kulturna in športna društva, naj bi profitirali od takšne ponudbe, poudarja Hribar in dodaja: »Na koncu gre za obstoj manjšine in za jezik, za zavednost. V športu je veliko emocij in emocije pač vežejo človeka.«

Za novo sezono že sestavljajo ekipo

Čeprav še ni odigrana zadnja tekma sezone, pa pri KOŠu že načrtujejo novo sezono 2024/2025.

Mlade igralce iz lastnega naraščaja hoče Hribar obdržati v članski ekipi, dodatno pa še išče enega ali dva legionarja, ki jih išče v Avstriji, Sloveniji in ZDA. Igralci iz Združenih držav Amerike so cenejši od igralcev iz Slovenije. Pridejo iz lig tamkajšnih koledžev in se hočejo pokazati v Evropi, ve povedati Hribar.

Člansko ekipo KOŠa čaka v soboto, 24. februarja, zadnja tekma sezone. To bo koroški derbi proti Wörthersee Piraten iz Celovca. Tekma bo ob 18. uri v dvorani Šentpeter v Celovcu.