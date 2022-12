V soboto, 17. decembra, je košarkarski šolski klub KOŠ Celovec slavil 25-letnico. Društveniki in društvenice kluba so ob tej priložnosti pripravili posebno prireditev v športni dvorani Šentpeter v Celovcu. Seveda pa obletnice košarkarskega društva niso obhajali brez košarke.

Prav tako so bile uspešne tudi članice.

Košarkarski šolski klub KOŠ Celovec na Koroškem šteje med najuglednejše in najuspešnejše športne klube. Ponesel je košarko med mladino in pomagal pri popularizaciji te športne panoge na Koroškem. KOŠ Celovec skrbi za 14 mladinskih ekip in za tri moške ekipe, ena igra v hobby ligi, druga v koroški ligi, tretja pa v drugi zvezni ligi. Ženska ekipa igra v prvi zvezni ligi in v mednarodni extra ligi. KOŠ Celovec ne dosega samo zastavljenih vrhunskih športnih ciljev, temveč ima tudi žlahtno in pomembno nalogo, da s slovensko govorečimi trenerji mladim utrjuje zavest za slovenski jezik.

Z leve: Mihi Seher, Tonč Malle, Bogdan Kavčič, Danilo Prušnik in Štefan Hribar

Praznovanje obletnice se je v soboto začelo že dopoldne z mednarodnim turnirjem ekip starostne skupine pod 12 let. Poleg KOŠa so se turnirja udeležili tudi mladi košarkarji ljubljanskega športnega društva Lastovka in slovenska ekipa Jadran iz Trsta. Slednji so v tekmovanju na zelo visoki ravni osvojili prvo mesto pred mladimi upi KOŠa in gosti iz Ljubljane.

Ekipa KOŠ starostne skupine pod 12 let je na mednarodnem turnirju dopoldne postala druga.

Temu je sledil slavnostni del, ki sta ga vodila predsednik Mihi Seher in športni vodja Štefan Hribar. Pri tem je vodstvo košarkarskega kluba Tonča Malleja in Danila Prušnika imenovalo za častna predsednika, ustanovnim članom Bogdanu Kavčiču, Christianu Zeichnu in Bojanu Jagru pa so podelili častno članstvo. Glasbeno je slovesnost popestrila vokalna skupina Jamzi, ki je pripravila posebno pesem, pri kateri so mladi košarkarji s tapkanjem žog ritmično spremljali petje. Slavja so se udeležili številni prijatelji iz vrst športa, politike in gospodarstva.

Mladi košarkarji KOŠa so skupaj s skupino JAMZI pripravili posebno pesem.

Med njimi je bil tudi predsednik Slovenske športne zveze Marijan Velik, ki je v pogovoru razložil, da je celotna slovenska športna družina zelo ponosna na športne uspehe še mladega športnega društva in dodaja, da je dejansko lahko KOŠ Celovec zgled vsem klubom. Iz košarkarske zveze Slovenije (KZS) sta čestitke predala tudi Dejan Milenkovič in Aleš Fabian, dolgoletna prijatelja društva in ustanovitelja znanega projekta »FEELGOOD košarka«, preko katerega že vrsto let sodelujeta kot trenerja pri poletnem kampu KOŠa. Dodajata, da KOŠ Celovec sicer tekmuje v avstrijskem sistemu košarke, vidita pa ga tudi kot del slovenske košarke.

Z leve: Valentin Inzko, Bogdan Kavčič, Feliks Wieser, Peter Trampusch, Tonč Malle, Danilo Prušnik in Štefan Hribar

Na slovesnosti v športni dvorani pa je bilo najbolj prepoznavno, da KOŠ Celovec ni zgolj športno društvo, temveč velika družina. To sta med drugim v pogovoru potrdila med drugim Toman Feinig in Marcel Blajs, nekdanja igralca članske ekipe in gonilni sili druge ekipe, ki uspešno tekmuje v koroški ligi.

Športno slavje v soboto so člani zaokrožili s prepričljivo zmago proti ekipi Vienna United (končni izid 110:75), članice pa so v nedeljo prav tako prepričljivo premagale ekipo ŽK Felix Zasavje v mednarodni extra ligi z 79:45.

