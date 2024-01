Rafael in David Waldhauser sta na avstrijskem prvenstvu v salzburškem Saalfeldnu osvojila zlato medaljo v konkurenci tandemov v starostni skupini do 14 let. Z dobrimi nastopi in brez izgubljenega niza sta se brata iz občine Štalenska gora prebila v finale. Njuna nasprotnika v finalu sta bila dunajčana Newetschny/Pimperl, ki prav tako ni izgubila niza. V finalu sta Rafael in David jasno zmagala v prvem nizu s 134:118 kegljev, a izgubila drugi niz s 129:135, tako da je o zlatu in srebru odločal odločilni niz. V tem sta brata pokazala izjemno močne živce in z 28:21 premagala dunajske nasprotnike in osvojila naslov avstrijskega prvaka.