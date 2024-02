Po dolgem premoru se je lansko leto za biljardsko mizo vrnil Tobias Trattnig. Kaj ga je motiviralo, še sam ne ve. Danes ob službi trenira trikrat tedensko.

»Doma sem našel v kleti očetovo palico za biljard, nato pa sem začel s tem športom tudi jaz,« začne Tobias Trattnig. Gostilna Schwarzl, ki je bila pred leti še odprta na pliberškem Glavnem trgu, je postala kraj, kjer je danes 28-letni Tobias pri desetih letih začel svojo kariero. Kakor da bi bilo samoumevno kot beli dan, pripoveduje, da je kot mladinec dvakrat osvojil naslov državnega prvaka, 3. mesto na mednarodnem turnirju v Luksemburgu in da je trikrat sodeloval na mladinskem evropskem prvenstvu, kjer je bila njegova najboljša uvrstitev 5. mesto.

Čas premora in nova motivacija

»Preskok k odraslim ni bil enostaven,« pravi Trattnig. Kljub začetnim težavam se mu je uspelo prebiti v prvo avstrijsko ligo s pliberško biljardsko ekipo. Leta 2013 se je pliberško društvo 1. Pool Billard Club že preselilo v prenovljeno prvo nadstropje Kulturnega doma, v katerem še danes nastopajo v prvi in drugi koroški ligi. Sčasoma pa ga je zapustila motivacija za igranje, zato ni več treniral tako redno in se skoraj ni udeleževal turnirjev. V prvenstvih je še neredno igral do leta 2017, nato je prenehal z igranjem. »Lani me je nenadoma zopet zajela motivacija za ta šport. Zakaj, še sam ne vem,« pravi Trattnig, ki sedaj živi v Celovcu. Vožnje sem in tja ni maral, zato se je pred enim letom pridružil celovškemu društvu 1. PBC Meran.

Pri vsaki igri se soočaš z drugimi situacijami, tako da nikoli ne veš, kaj te čaka. Tobias Trattnig

Uspehi na državni in deželni ravni

S ponovno motivacijo za šport mu je v lanski sezoni z novo ekipo iz Celovca uspel podvig iz koroške lige v drugo avstrijsko ligo. Z dobrimi nastopi se je preko kvalifikacijskih turnirjev uvrstil tudi v vse štiri panoge biljarda za državno prvenstvo v Wattensu. V eni od teh (10 Ball) je nepričakovano osvojil 3. mesto, pred dvema tednoma pa je na deželnem prvenstvu v Volšperku v panogi (9 Ball) osvojil naslov koroškega prvaka. Minuli konec tedna se je začelo tudi tekmovanje v drugi avstrijski ligi. S porazom in z zmago so odprli novo sezono. V drugi ligi nastopa osem ekip, od teh pa tudi nekaj iz prve avstrijske lige. »V prvi avstrijski ligi biljarda gre v prvi vrsti za promocijo športa, tako igrajo tekme v nakupovalnih centrih. Ko sem s pliberško ekipo igral v prvi ligi, je to bilo še drugače,« je povedal Trattnig.

Pred dvema tednoma je Tobias Trattnig (drugi z leve) v Volšperku osvojil naslov deželnega prvaka v splošni kategoriji.

Cilji za prihodnost

Tobias Trattnig danes dela kot načrtovalec za elektriko za industrijske stroje. Do 2. razreda glavne šole v Pliberku je obiskoval pouk slovenščine, nato pa je nehal. Njegov prijateljski krog je pretežno dvojezičen. Pravi, da razume vse, manjka pa mu pogum, da bi spregovoril v slovenščini. To pa je njegov cilj za bodočnost. Športno pa želi letos na državnem prvenstvu izboljšati lansko uvrstitev. »Ali v eni izmed panog osvojim drugo mesto ali pa, da v dveh panogah osvojim tretje mesto.«