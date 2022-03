V koroškem šahovskem ekipnem prvenstvu 2021/2022 so padle prve odločitve. Šahisti iz Feffernitza so si bolj ali manj predčasno zagotovili naslov prvakov koroške lige in obenem napredovanje v 2. državno ligo, ŠD Bekštanj, ki je vključeno tudi v Slovensko športno zvezo (SŠZ), pa je po prepričljivi zmagi (5,5:2,5) v gosteh proti celovškemu Magistratu na najboljši poti, da osvoji naslov koroških podprvakov. V predzadnjem krogu v spodnji ligi (2. vsekoroška deželna liga) je moštvo SŠZ/Posojilnica Bank izgubilo rožanski derbi s Svečami tesno s 3,5:4,5, v SŠZ včlanjeno moštvo Zugzwang Otoče pa je iztržilo remi (4:4) proti prvouvrščeni ekipi Admira Beljak. Otočani so si s tem ohranili možnost napredovanja v najvišjo koroško šahov­sko ligo!

V napetem (slovenskem) rožanskem derbiju med SŠZ/Posojilnico Bank in ŠD Bistrica/Sveče v prireditveni dvorani občine v Bilčovsu je dolgo kazalo na neodločen rezultat 4:4, toda na koncu se je tehtnica nagnila v korist gostov. Mario Feinig (elo 2132), sin bistriške županje, je na prvi deski le še iztržil remi proti slovenskemu Fide-mojstru Žvanu (elo 2210) in s tem zapečatil poraz domačega moštva. Za Športno zvezo je – kot edini – zmagal Matjaž Šlibar (proti Brandnerju), remizirali pa so še Blaž Kosmač (proti Djuriću), Arnold Hattenberger (proti Rupacherju), Davor Stojanovski (proti Reinholdu Feinigu) in Ivo Berchtold (proti Käferju). Izgubila sta Metod Logar (dobljeno partijo proti Bulatoviću) in Andreas Berchtold (proti Madernerju).

Pred zadnjim krogom prvenstva v spodnji ligi še naprej vodi doslej neporaženo moštvo Admira Beljak (14 ekipnih točk) pred Svečami (13), Šent­vidom (12) in Zugzwang Otoče (10), SŠZ/Posojilnica Bank pa sledi na petem mestu s sedmimi ekipnimi točkami.

V zadnjem krogu prvenstva spodnje lige 7. maja igra SŠZ proti drugouvrščenemu moštvu iz Šentvida ob Glini, Zugzwang Otoče pa čaka obračun z Golovico. Bekštanj gosti v naslednjem krogu (2. aprila) šahiste iz Volšperka.

~Ivan Lukan