Po štiriletni delovni dobi je ZKP – Zveza koroških partizanov – v soboto, 12. marca 2022, imela v k & k centru v Šentjanžu v Rožu svoj redni občni zbor. Volitve predsednika in odborov so potekale soglasno. Minuta molka je bila namenjena dostojnemu spominu na preminule člane ZKP.

Stari in novi predsednik Milan Wutte je v svojem poročilu dejal, da je pandemija kovid krepko posegala v delovanje ZKP, vendar je s skupnimi močmi uspelo izpeljati zadane naloge. Mednje sodijo spominske proslave v Železni Kapli, pri Peršmanu, na Komlju in za dan mrtvih, velik zalogaj pa je širom Koroške skrb za 54 partizanskih grobišč, ki so večinoma obnovljena. V novi delovni dobi bojo tudi preostala grobišča dostojno urejena. Pomemben projekt ZKP je muzej pri Peršmanu, ki je celovito obnovljen in bo tako ustrezal namenom izobraževalnega in seminarskega centra. Milan Wutte se je posebej zahvalil vsem, ki so tako ali drugače omogočili izvedbo obnovitvenih in drugih gradbenih del. V tej zvezi je predsednik pohvalil sodelovanje z društvom Peršman, ki upravlja muzej. Ker živih prič upora in pregona domala ni več, bo posredovanje zgodovine partizanskega upora in pregona mlajšim rodovom z ureditvijo spominskih poti ena od osrednjih nalog prihodnjega delovanja ZKP.

Udeleženke in udeleženci občnega zbora

Korenine v partizanskem uporu

Kot organizacija, ki ima svoje korenine v OF in partizanskem uporu, je ZKP zavezana načelom demokracije in antifašizma ter ukrepanju proti oživljanju neofašizma in neonacizma, rasizma in antisemitizma in proti potvarjanju zgodovinskih dejstev, kar je še posebej pokazala z uspešnim ukrepanjem proti ustaškim srečanjem na Libuški gmajni in s sodelovanjem v mednarodnih forumih. ZKP, ki je zavezana zgodovinski odgovornosti, je odprta za vse, ki se strinjajo z njenim zgodovinskim izročilom ter demokratičnim in kritičnim odnosom do aktualnih političnih dogajanj in razvoja, tudi znotraj slovenskih vrst.

Predsedstvo občnega zbora: tajnik Andrej Mohar, predsednik Milan Wutte, podpredsednica Mojca Koletnik, vodja občnega zbora Mirko Messner

Uspešna prireditev ob 70-letnici

V svojem poročilu je tajnik Andrej Mohar posebej omenil odmevno prireditev ob sedemdesetletnici ZKP v celovški sejemski hali, ki je bila povezana z mednarodnim strokovnim posvetom o izzivih, ki navzlic naraščanju neonacizma in rasizma po vsej Evropi postajajo vse večji. Sad tega posveta je Koroška platforma. Stiki s slovensko borčevsko organizacijo ZBNOB in tistimi v alpe-jadranskem in bivšem jugoslovanskem prostoru so trdni, kar je posebej potrdila podpredsednica Mojca Koletnik.

Trije novi častni člani

Soglasno je občni zbor potrdil podelitev častnega članstva trem zaslužnim osebnostim za zasluge za razvoj ZKP: Romani Verdel, Heinziju Urbantschitschu in Foltu Zideju.

Pozdrave ZBNOB Slovenije sta prinesla Valči Skrinjar-Tvrz in Franc Jankovič.