Pod nebeško modrim nebom in ob nizkih temperaturah se je 8. marca 2022 na smučišču na Osojščici odvijal 64. deželni mladinski smučarski dan.

Več kot 270 udeležencev iz vseh okrajev je na odlično pripravljeni progi pokazalo svoje smučarsko znanje. Med njimi so bile tudi štiri dijakinje Višje šole Šentpeter, spremljali pa sta jih Nataša Mutzbauer-Dovjak in Marija Olip. Viktoria Gröblacher je med odlično vožnjo žal izpadla, Liza Lah in Tinkara Urbanija sta suvereno prišli v cilj. Najhitrejša v svoji skupini in s tem deželna prvakinja pa je postala Alja Ivančič.

Alja Ivančič (sredina) je postala deželna prvakinja.

Uspešne tudi tekmovalke Slovenske gimnazije

Tudi tekmovalke Slovenske gimnazije so zelo uspešno sodelovale na prvenstvu na Osojščici. Lena Olip (6. b) je dosegla odlično 5. mesto v kategoriji starejše deklice, 5. mesto je dosegla celo na seznamu vseh deklet, ki so tekmovala na progi 2.

Na progi 1 je Theresia Kropfitsch (3. c) dosegla prav tako zelo dobro 5. mesto v kategoriji mlajše deklice, na seznamu te kategorije je bilo 35 tekmovalk. Sophie Buxbaum (4. d) je po zelo dinamičnem teku na žalost izpadla, za bodoče smučarske tekme pa se ji obetajo še lepe uvrstitve.

»Veselimo se uspehov naše mladine, ki je ob šolskem vsakdanu aktivna na raznih področjih. Velika pohvala velja staršem, trenerjem, društvom. Od kulture do fizkulture – vsepovsod so mladi izredno zagnani in ustvarjalni,« je zapisal Niko Ottowitz, ki je skupaj z Magdaleno Kulnik spremljal tekmovalke Slovenske gimnazije.