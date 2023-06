Ples je pogosto opisan kot element, ki ga poznajo prav vsi narodi sveta in ga zato imenujejo tudi »svetovni jezik«. Prav v tem svetovnem jeziku se je minuli konec tedna »pogovarjalo« okoli 1000 mladih plesalk in plesalcev iz vse Avstrije.

Plesni veledogodek je privabil množico ljudi in okoli 1000 plesalk in plesalcev iz vse Avstrije.

Na državnem prvenstvu v pliberški Jufa areni se je 49 plesalk in plesalcev plesnega studia Kunauer z dobrimi izidi uvrstilo na naslednje svetovno prvenstvo. Plesni studio je osvojil kar nekaj zlatih medalj. Tako je prvo mesto pri odraslih v solo plesu osvojila Hannah Novak, v hip hop duo za otroke Hanna Besič in Kiara Plišič, kot tudi otroška formacija Dance motion. Vodji pliberškega studia Valentina in Mathias Kunauer sta v pogovoru poudarila, da sta izjemno ponosna na predanost svojih plesalcev in plesalk in posledičnih uspehov. Prav tako se zahvaljujeta staršem, ki svojim otrokom to omogočajo. Zelo pa se že veselita svetovnega prvenstva, ki bo oktobra na Poljskem.