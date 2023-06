Letošnji »Kulturni teden« bo v tržni občini Škofiče, slavnostno odprtje bo v torek, 13. junija. S partnerskimi organizacijami je spored zasnovala namestnica vodje Biroja za slovensko narodno skupnost Mirjam Polzer-Srienz. Pravnica je v Biroju pristojna za manjšinsko pravo in koordinacijo medkulturnih zadev. Mirjam v podružnici Večna vas fare Šmihel od leta 2014 vodi cerkveni zbor, prej je čez 20 let orglala v Globasnici in v Večni vasi, pela pri Danici, bila je župnijska svetnica itd. Z Mirjam Polzer-Srienz se pogovarja Miha Pasterk.

Zajtrk s profilom z Mirjam Polzer-Srienz bo v soboto, 10. junija, od 9.03–10.00 na programu slovenskega sporeda ORF.