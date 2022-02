Dobljani so v ponedeljek, 31. 1, razglasili pridobitev brazilskega napadalca Andrèa Luiza Ludegardsa, ki bo od naslednjega tedna okrepil ekipo. Le nekaj dni pred tem, v petek, 28.1, je v tiskovni izjavi osem klubov avstrijske odbojkarske lige, med njimi tudi SK Zadruga Aich/Dob, napovedalo ustanovitev nove zvezne odbojkarske lige »Volleyball-Bundesliga«, ki naj bi od naslednje sezone naprej upravljala tekmovanja v prvi avstrijski odbojkarski ligi. Pogovorili smo se s športnim direktorjem Martinom Micheuom o minulih tekmovalnih tednih in o tem, kako Dobljanom uspe vedno spet pridobiti perspektivne igralce iz vsega sveta, ter o novo ustanovljenem društvu in njegovem namenu.

Martin Micheu: Korona nas je zagotovo vrgla iz načrtovanega koncepta. Imeli smo tri pozitivne primere v ekipi in nismo utegnili dobro trenirati. Imeli smo vedno manj igralcev. Tisti, ki so se sedaj po bolezni vrnili, se jim to telesno tudi pozna in bodo še malo potrebovali, da bodo spet v formi. Pred dvema tednoma smo bili v dobri formi, to se je sedaj malo spremenilo.

K temu še pride, da ste v zadnjem času morali na tekme prepotovati nad 1000 km. Nam lahko pojasnite, kako poteka organizacija teh poti?

Potovanja moram načrtovati, k organizaciji spadajo prevoz z avtobusom, nastanitev in vprašanje, kje bomo jedli. To je treba vse natančno načrtovati. To je postalo še bolj težavno, ker smo morali preložiti tekme. To delo je v našem športu običajno, tega smo navajeni. Je pa to sedaj malo bolj naporno kakor običajno.

Ne samo pri terminih tekem, tudi v ekipi sami je prišlo do sprememb. Najnovejši igralec je Brazilec Andrè Luiz Ludegards. Kaj si lahko navijači in navijačice pričakujejo od novega igralca?

Od njega pričakujem veliko. Potreboval bo še nekaj dni, da bo telesno pripravljen in da bo prestop izpeljan. Naslednji teden naj bi se to zgodilo. Je zanimiv igralec in tudi reprezentant brazilske ekipe U23. Ni najvišji igralec, ima pa močen skok. Je igralec, ki igra z veliko energije. Kar smo videli in kar smo slišali o njem, nas prepričuje, da nam bo lahko pomagal v tem težkem času.

Od novega igralca Ludegarsa si v Dobu obetajo veliko.

Kako moštvu iz Doba uspe pridobiti vedno spet take nove igralce?

Trenutno je malo dobrih igralcev na trgu, ker veliko dobrih ekip pač te igralce po­trebuje. Vedno spet lahko dobiš kakega, ki dopolnjuje kader, najti nekoga, ki igro dvigne in moštvo razvije naprej, pa je težko. K temu tudi veliko prispeva dobro ime društva, ki je v Evropi in tudi po svetu že znano po dobrem delu. Prav tako pomagajo stiki, ki jih imam širom po svetu. Mladi igralci se odločajo za nas, ker so o delu v Dobu že slišali pozitivne stvari. Tako nam uspe pridobiti te nadarjene talente, ki pa nas po enem ali dveh letih zapustijo. To je grenek priokus pri teh pridobitvah.

Kaj vse vpliva na izbiro posameznih igralcev?

Po vsem svetu imam nekaj oseb, ki jim v teh zadevah zaupam. S temi se pogovarjam. Nato si ogledamo posnetke igralcev in natančno analiziramo, kaj potrebujemo, preden se odločimo. Sedaj smo si tudi ogledali sedem igralcev, potem smo se odločili. Seveda je to tudi malo povezano s srečo, precej pa odločaš po občutku. Malo pa si je treba tudi upati, kar včasih tudi lahko ne uspe. V zadnjih letih nam je to zelo dobro uspelo.

Tudi ženska ekipa je bila v zadnjih tednih na parketu. Kakšni so cilji za letošnjo sezono in kaj se obeta v naslednjih letih?

Ženska ekipa postaja iz leta v leto boljša. Sedaj sestavlja ekipo dobra mešanica med mladimi in izkušenimi igralkami. Letos bomo videli, kaj jim bo uspelo. Imajo možnost zmagati v deželni ligi. Če se bo to razvijalo tako naprej, je možno, da morda v dveh ali treh letih postane tema tudi napredovanje v drugo ligo, odvisno tudi od tega, koliko igralk bomo imeli. Ampak vse bomo videli sproti, vsekakor pa je to obogatitev za naše društvo.

Zadnje tekme članov: V avstrijskem prvenstvu so Dobljani premagali na tujem ekipo iz Rieda. V srednjeevropski ligi MEVZA so na Slovaškem podlegli ekipi Spartak Myjava. Na domačih tleh, v Pliberku, pa so varovanci Nikolića najprej premagali goste iz Bratislave in nato na tujem tudi ekipo OK Merkur Maribor. Zadnja tekma članic: V deželni ligi so Dobljanke nadaljevale serijo dobrih nastopov in doma jasno premagale celovško ekipo ATSC KELAG Wildcats.

V petek so društva prve avstrijske odbojkarske lige ustanovile novo društvo, ki naj bi že naslednjo sezono upravljalo tekmovanja prve lige. Vi ste v odboru podpredsednik novo ustanovljenega društva. Kaj nam lahko poveste o načrtih?

To je bila odločitev društev, ki so bila mnenja, da je treba nekaj storiti. Društva, ki tekmujejo, naj imajo svojo lastno društvo, ki se zavzema, da ima pravico do soodločanja, društva pa lahko zastopajo svoje interese. V Avstriji imamo tak način pri nogometu ali hokeju na ledu. Hočemo sodelovati z avstrijsko odbojkarsko zvezo (ÖVV), želimo pa ligo upravljati in tržiti sami. Pogovori z avstrijsko odbojkarsko zvezo se bodo sedaj začeli. To bodo težki pogovori, ker tam ni zaznati velike pripravljenosti. Upamo, da bomo dobili dobro osnovo, na kateri lahko zgradimo povezavo med nami in zvezo, ker mislim, da bi to bilo pozitivno za odbojkarski šport. Cilj je, da bi to dosegli za prvo in drugo ligo moških in ženskih ekip. Sprva naj bi se začelo z moško prvo ligo, vse ostale lige pa naj bi potem sledile. Ostala bo ista liga, samo ne več pod vodstvom avstrijske odbojkarske zveze, temveč pod vodstvom novo ustanovljenega društva odbojkarskih društev. Društva si enostavno želijo več soodločanja na področjih, kot so npr. modus igranja, koliko tujih igralcev je dovoljenih ali kdo lahko igra mednarodno.