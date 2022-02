Nizke temperature so Koroško spremenile v eldorado za ljubitelje drsanja. Na led vabijo številna koroška jezera in umetna drsališča lokalnih športnih društev.

Minuli konec tedna je bilo parkirišče ob Breškem jezeru v Bistrici pri Pliberku zasedeno skoraj do zadnjega mesta. Ob krasnem sončnem vremenu so ljubiteljice in ljubitelji drsanja na ledu prihiteli k Breškemu jezeru. Že nekaj let to jezero ob vznožju Pece pozimi ni bilo odprto oz. pripravljeno za drsanje. Ker so vodo za bližnjo smučarsko tekaško progo črpali iz jezera, tam ni mogel nastati led z debelino, ki bi dopuščala drsanje.

Pogled od zgoraj na Breško jezero, ki je za drsanje odprto od

januarja naprej. Foto: Klopeiner See Südkärnten GmbH/Martin Hofmann

Letos je bilo dovolj naravnega snega za tekaško progo, ob tem pa so bile v zadnjih tednih temperature dovolj nizke. »Trenutno je led na Breškem jezeru debel 23 centimetrov,« nam je povedala Nicole Trampusch, poslovodkinja hotela pri Breškem jezeru. Drsanje je za goste brezplačno, ob vikendih imajo ob jezeru pripravljeno stojnico s čajem in drugimi pijačami. Ker je jezero prosto dostopno za vsakogar, tudi pogoja 2G ob vhodu ni treba pokazati. Nicole Trampusch: »Vsi ste prisrčno dobrodošli. Zavestno smo se odločili proti pobiranju vstopnine, ker smo želeli domačinom omogočiti brezplačno veselje na ledu. Naš mojster ledu in hišnik Jürgen Smriečnik je z veseljem pripravil jezero za drsanje.«

Ljudje od blizu in daleč so ponudbo zelo dobro sprejeli: v soboto in nedeljo se je na dan na ledišče podalo približno 1500 privržencev drsanja, čutiti je, da so ljudje že težko čakali otvoritve prvega naravnega drsališča na jezeru v velikovškem okraju.

Med tednom prihajajo tudi šolarji iz okraja, med drugim učenci Evropske šole Šmihel in gimnazije Alpe-Jadran Velikovec. Pristojni pričakujejo, da bo drsanje na jezeru možno tudi še med semestralnimi počitnicami, seveda pa je vse odvisno od vremena in temperatur.

V Selah imajo osvetljeno drsališče

Člani DSG Sele so tudi letos na stadionu pod Košuto pripravili veliko drsališče, dostopno pa je za vsakogar, ki rad drsa ali pa bi to rad vsaj poskusil. Roman Roblek pri DSG Sele vodi hokejsko sekcijo: »Kvaliteta drsališča je izvrstna, ker ga vsak dan vzdržujemo. Drsališče smo odprli že na začetku decembra, od tedaj je neprekinjeno na voljo.«

Drsališče v Selah

Kljub delovno in časovno intenzivnemu vzdrževanju drsališča je treba obiskovalcem za uporabo odšteti le majhen prostovoljni prispevek. Drsališče je odprto ves dan, ob četrtkih in nedeljah ponavadi tudi zvečer, možno je drsanje ob umetni luči. Za obiskovalce so dostopne sanitarne naprave in prostor za preoblačenje, parkirišče je blizu, vsa infrastruktura je tu. Ob drsališču je za goste na voljo tudi kakšna kava ali druga pijača. Društveniki so z obiskom zelo zadovoljni, veliko obiskovalcev pride iz Borovelj in iz Celovca. Roblek: »Radi prihajajo v Sele, ker so na prostem in ker je kakovost ledu tako dobra.«

Kontakt:

0676/82276455 (R. Roblek)