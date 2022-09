Prejšnji teden se je v Avstriji začelo mladinsko prvenstvo v ameriškem nogometu. V najvišji mladinski avstrijski ligi igrajo tudi dijaki sedmega razreda Slovenske gimnazije v Celovcu. Že 1. oktobra je na sporedu druga tekma.

V času zaprtja zaradi pandemije sta Christian in David sčasoma vedno več prihajala v stik z ameriškim nogometom. Že kmalu sta imela željo ta šport preizkusiti tudi sama. Zvedela sta, da v Celovcu obstaja ekipa. Prijavila sta se in od prvega treninga sta vzljubila ta šport. V pogovoru omenjata, da sta bila zelo dobro sprejeta in imela sta občutek, da sta del velike družine.

O vtisih izvajanja nove športne panoge sta neprestano pripovedovala v šolskih klopeh in pregovarjala prijatelje, naj tudi oni pridejo na trening. In res, še štirje sošolci Slovenske gimnazije so temu sledili in prav tako vzljubili ta šport.

Šport, pri katerem je ključnega pomena enotnost vseh posameznikov.

Naslednjo tekmo bodo imeli 1. oktobra na celovškem Koschatplatzu.

Kratka razlaga

Ameriški nogomet je moštveni šport, ki ga na pravokotnem igrišču igrata dve ekipi po enajst igralcev. Točke se dosežejo z napredovanjem žoge v končno cono (ang. touchdown) ali z brcanjem skozi nasprotnikova vrata. Zmaga ekipa, ki na koncu tekme doseže največ točk. David je v pogovoru poudaril, da se z ameriškem nogometom lahko bavi vsakdo, kajti vseeno je, ali si velik ali majhen, drobcen ali širok, za vsakega se najde ustrezna pozicija, česar pri drugih športnih ni.

Začetek novega prvenstva

Minuli konec tedna je imela mladinska ekipa Carinthian Lions prvo prvenstveno tekmo v St. Pöltnu in jo jasno odločila zase s 14:34. Ekipo starostne skupine pod 16 let je sestavljalo pet igralcev sedmega razreda Slovenske gimnazije. Christian, ki je bil lansko leto na izmenjavi v ZDA, pa od letošnjega leta igra za člansko ekipo.

Z dobrimi nastopi sta si avstrijski kader priborila Aljoša in David, to pa ne v navadnem ameriškem nogometu, temveč v različici flag ball, ki bo postal leta 2026 tudi del olimpijskega programa. Glavna razlika flag balla v primerjavi z ameriškim nogometom je, da obramba ustavi napadalnega igralca z žogo tako, da mu iz pasu potegne zastavico, ne pa da ga fizično zaustavlja, kot je to v ameriškem nogometu.