Srečanje otroških in mladinskih zborov v Pliberku

Minuli petek, 30. septembra, je bila dvorana kulturnega doma v Pliberku nabito polna mladih pevk in pevcev. Prišli so na srečanje otroških in mladinskih zborov, ki ga je organizirala Krščanska kulturna zveza. »Radi bi spet motivirali otroke za petje v pevskih zborih, kar je za tukajšnjo kulturo in društva izjemnega pomena,« meni sodelavka KKZ in organizatorka koncerta Katja Osterc. Po skupnem upevanju z Matejo Zwitter so na oder stopili številni zbori. Nastopili so Mlada Podjuna (Pliberk), skupina Sweethearts (Dobrla vas), Otroški zbor Trtinos (Žitara vas), Šolski zbor LŠ 24 (Celovec) ter naraščaj in zbor »JAMzi«, ki delujeta pod okriljem celovškega društva »ICS ZMAJ«. Prireditev je moderirala Brina Kušej, za pogostitev je poskrbel Kulturni dom Pliberk.