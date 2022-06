Obletnico nogometnega društva bodo slavnostno obeležili v nedeljo, 5. junija, na športnem igrišču v Globasnici. Program sestavljajo poleg uradnega dela tudi tekme naraščaja in članske ekipe. Prav tako pa imajo obiskovalke in obiskovalci tudi možnost na žrebu zadeti nov avtomobil iz avtohiše Igerc iz Šmihela, na razpolago pa ga je dalo nogometno društvo s sponzorji.

Prva članska ekipa iz leta 1972

Letošnja članska ekipa SC Globasnica

Zgodovina nogomet-nega kluba SC Globasnica je dolga 50 let, osnovna načela pa so danes enaka kot ob ustanovitvi – to je spodbujanje športne dejavnosti v regiji in usklajevanje športnih dejavnosti mladih. Športni klub Globasnica je zagledal luč sveta 27. maja 1972. Občina je takrat za gradnjo športnega objekta za 10 let najela travnik v Mali vasi in ga dala na voljo športnemu društvu. Gradnja športnega objekta in potrebnih garderob je bila s pomočjo številnih prostovoljcev do otvoritvenega turnirja julija 1972 končana razmeroma hitro. Dvanajst let je nato trajalo do prvega naslova prvaka v takrat še mladi zgodovini društva. Iz prvega razreda je bil nato cilj napredovati v podligo. To je ekipi uspelo v 90-ih letih. Toda le nekaj let zatem se je ekipa zaradi večkratnih menjav trenerjev in finančnih težav nenadoma spet znašla v drugem razredu. Z novo zastavljenimi cilji je ekipa pod vodstvom trenerja Christiana Wölbla, ki je takrat tudi še sam igral, napredovala v dveh letih iz drugega razreda v podligo. Ekipo so tedaj med drugim sestavljali igralci Adi Blažej, Janko Smrečnik, Mario Buchwald ter izredni domači igralci. Po uspešnih dveh sezonah se je ekipa delno razšla in zopet nazadovala v drugi razred, kjer je igrala do sezone 2004/05. Leta 2008 je ekipi zopet uspel podvig v prvi razred. V istem letu so v Mali vasi po dveh letih dokončali tudi dela na pregradnji športnega poslopja, ki še danes šteje med najboljše na Koroškem in bo letos tudi prizorišče Europeade pri nas. V sezoni 2014/15 je Globašanom uspelo zgodovinsko napredovanje v koroško ligo. Po enoletnem tekmovanju v najvišji deželni ligi se je športna pot ponovno nadaljevala v podligi do sezone 2019/20. Članska ekipa od takrat igra v prvem razredu in iz leta v leto v člansko ekipo vključujejo mlade igralce, ki naj bi sooblikovali prihodnost društva.

Daniel Fratschko, trener naraščaja

V zadnjih dveh letih se je v Globasnici izoblikovala skupina, ki šteje okoli 15 otrok v starosti med četrtim in osmim letom. Od poletja naprej bomo igrali z njimi s tremi ekipami tudi v prvenstvu. Radi bi spet imeli več ekip in želimo čim več otrok privesti do nogometa, saj s tem preko skupnega gibanja na svežem zraku osvajajo socialne kompetence kot tudi obvladanje lastnega telesa. To pot živi tudi v zadnjih letih članska ekipa, v kateri je v zadnjem krogu igralo pet igralcev pod 20 let iz lastnega naraščaja.

Bernard Sadovnik, župan in nekdanji predsednik društva

Mislim, da je športno društvo izrednega pomena, ker je v Globasnici vseskozi skrbelo za domači naraščaj. Ta recept dela z naraščajem je še danes glavno vodilo društva. Dati mladini možnost pametnega oblikovanja prostega časa je pomembno tudi za občino. Pri tem se tudi naučijo timskega dela, ker je v nogometu pomembno sodelovanje. Izoblikujejo socialni čut, ki je za življenje izrednega pomena. Mislim pa, da ni pomembno, ali igraš v prvi zvezni ligi ali v zadnji ligi, pomembno je, da imaš ponudbo.