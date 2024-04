Že lani je minister za Slovence v zamejstvu in po svetu povabil šolarje iz zamejstva v Planico. Zbralo se je skoraj 500 mladih iz vseh zamejstev. Ogledali so si kvalifikacije za svetovni pokal. Zvečer pa si je Kanadčanka Alexandria Loutitt, varovanka ziljskega trenerja Janka Zwittra ml., priborila 3. mesto v svetovnem pokalu.

Šolarji in šolarke ljudske šole iz Božjega groba na parkirišču z ministrom za Slovence v zamejstvu in po svetu Matejem Arčonom ter poslovodečim tajnikom SŠZ Markom Loibneggerjem.

Iz Avstrije, Italije, Madžarske in Hrvaške so v četrtek, 22. marca, krenili avtobusi z zamejskimi šolarji in šolarkami v Planico. Na četrtkovih kvalifikacijah se je zbralo 13.640 oseb, med njimi 160 otrok iz ljudske šole Božji grob, Rožek in Mohorjeva. Ob prihodu je mlade rojake pozdravil minister Matej Arčon in jim razdelil navijaške pripomočke in slovenske zastavice. Vsi skupaj so ob skupinski sliki malce tudi povadili navijanje, s ponosom so naglas vzklikali »Slovenija!«. Čutiti je bilo veselje in navdušenost zamejskih otrok. Večina je bila prvič v Planici. Z velikimi očmi so mladi korakali proti letalnici bratov Gorišek in komaj čakali, da se začnejo kvalifikacije. Med skakalci je bil tudi član športnega društva Zahomc Daniel Tschofenig, ki se je razveselil, da je toliko mladih prišlo v Planico in smelo doživeti ta dogodek. V pogovoru za Novice je pozval mlade, naj ta šport tudi sami kdaj preizkusijo, saj imajo v ŠD Zahomc dobre trenerje, ki z veseljem sprejemajo otroke.Tschofenig, ki je povedal, da se rad vrača v Zahomc, je na petkovih poletih postal šesti in na nedeljskih enajsti. V soboto pa je z avstrijsko ekipo poletel na 1. mesto.

Šolarji in šolarke ljudske šole iz Rožeka so z vzpetine gledali smučarske skoke.

Zamejski otroci pa so bili priča tudi zadnjim skokom Petra Prevca, ki je minuli konec tedna zaključil svojo kariero. Nepozaben dan za mlade je Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu pripravil v sodelovanju s Smučarsko zvezo Slovenije in slovenskimi krovnimi športnimi organizacijami v vseh štirih sosednjih državah. Po končanih kvalifikacijah so se mladi polni novih vtisov vrnili domov, kjer so imeli veliko za povedati. S kvalifikacijami se dan v Planici še ni končal. Proti večeru je bilo na sporedu še finalno tekmovanje za ženski svetovni pokal.

Finale za ženski svetovni pokal

Kanadska reprezentanca po finalni tekmi svetovnega pokala. Četrta z leve: Alexandria Loutitt si je na zadnji tekmi priborila 3. mesto v skupnem seštevku. Drugi z desne ponosni trener kanadske reprezentance Janko Zwitter ml.

Prav tako drugič se je v Planici odvijal letos finale ženskega svetovnega pokala. Tam je bil v akciji Janko Zwitter ml., ki je trener ženske kanadske reprezentance. Njegova varovanka Alexandria Loutitt je bila pred tekmovanjem še na 4. mestu v skupnem seštevku. Z dvema dobrima skokoma je osvojila 2. mesto v zadnji tekmi in tako prehitela Japonko Yuki Ito. Veliki kristalni globus je prejela Slovenka Nika Prevc, zadnjo tekmo pa je zase odločila Avstrijka z rekordom Eva Pinkelnig.

Nik Müller (7) iz Vogrč in Tobias Müller (7) iz Vidre vasi:

Hodiva v prvi razred ljudske šole Božji grob. Zelo nama je všeč tukaj v Planici. Lepše je tukaj gledati smučarske skoke kakor doma pred televizijo in misliva, da bova še kdaj prišla sem.

Elena Prevenhueber (7) iz Pliberka:

Hodim v prvi razred ljudske šole Božji grob. Doma sem včasih že gledala smučarske skoke. Lepo je tukaj v Planici. Ni preglasno tukaj in nujno hočem še enkrat priti v Planico na kakšno tekmo.

Gabriel Las (8) iz Celovca:

Sem učenec na Mohorjevi ljudski šoli. Prvič sem v Planici. Mislil sem si že, da bo tako visoko. Danes v Planici navijam za Slovenijo.

Julia Maroševič Pogačnik (9) iz Celovca:

Obiskujem Mohorjevo ljudsko šolo. Sem zelo vesela, da smem biti danes v Planici in zelo všeč mi je tukaj.

Liam Oraže (10) iz Rožeka in Kristian Kanzian (9) iz Rožeka:

Obiskujeva ljusko šolo v Rožeku. Na televiziji sva že gledala smučarske skoke. Danes sva prvič na tekmi smučarskih skokov. Je že vse drugače, kakor gledati doma na televiziji.

Marko Loibnegger, poslovodeči tajnik SŠZ:

S Slovensko športno zvezo že 20 let vodimo dijakinje in dijake naših izobraževalnih ustanov v Planico, da jim pri­bližamo ta športno-kulturni veledogodek. Tem lepše je, da v zadnjih dveh letih minister za Slovence v zamejstvu in po svetu vabi slovenske šolarje iz vseh zamejstev v Planico.

Matej Arčon, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu:

V Planici se odvija največji športni dogodek, ki povezuje Slovenke in Slovence. Otroci iz zamejstva so dodana vrednost k temu športnemu dogodku. Želimo jim posredovati radost in jim približati ta dogodek, da jim bo ostal v lepem spominu, da se bodo tudi kot drasli vračali v Planico.

Janko Zwitter ml., trener ženske kanadske reprezentance:

Zame se je dan začel s tem, da sem dopoldne šel še po nekaj dobrot v Trbiž, da smo imeli nekaj pripravljeno za konec sezone. Tekmovanje je potekalo zelo pravično. Zelo ponosen sem na Alexandrio Loutitt, ki je res imela dva dobra skoka in si priborila še tretje mesto v skupnem seštevku.