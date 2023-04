V koroških medijih se pojavljajo vesti, da naj bi celovški občinski politik Lojze Dolinar odstopil kot podžupan. Še posebej naj bi silil v to smer klubski vodja TK (Team Kärnten) Patrick Jonke, ki naj bi sam rad postal podžupan.

Kot znano, je TK, v katerega so se vključili razni bivši svobodnjaki s Christianom Scheiderjem na čelu, na zadnjih občinskih volitvah leta 2021 postal z 11 mandatarji druga najmočnejša (SPÖ 15, ÖVP 7, FPÖ 5, Zeleni 4, NEOS 3), Scheider pa je postal spet celovški župan. Bivši svobodnjaki naj bi, poročajo koroški mediji, bili v frakciji TK v večini, Jonke pa velja za desno roko celovškega župana.

In kaj pravi Dolinar? V stališču za Novice celovški podžupan poudarja: »Bilo je zmenjeno, da ostanem podžupan do polovice mandata. To je javno potrdil tudi Köfer. Sam imam namen na polovici periode oddati funkcijo v mlajše roke. Glede najnovejšega raz-voja z mano še nihče ni govoril. Teoretično me lahko tudi odžagajo. Toda to je zelo nevarna igra, kajti: kot se kliče v gozd, takšen je tudi odmev. Več nočem povedati.«