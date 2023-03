Trenutno je preštetih 126 od 132 koroških občin. Izračun trenda (vir: spletna stran deželne vlade/SORA) kaže naslednji rezultat: SPÖ 39 % (-8,94 %), FPÖ 24,7 % (+1,74 %), ÖVP 17,2 % (+1,75 %), Team Kärnten 10 % (+4,33 %), Zeleni 3,7 % (+0,58 %), NEOS 2,4 % (+0,26 %), Vision 2,4 %, STARK 0,1 %, BFK 0,5 % (+0,13 %), KPÖ 0,1 % (-0,18 %).

Izid deželnozborskih volitev je prinesel nekaj presenečenj: vse stranke razen socialdemokratov so pridobile na odstotkih. Prvak na Koroškem ostajajo socialdemokrati, ki pa niso dosegli volilnega cilja, rezultata s štirico na začetku. Po izračunu trenda so dobili 39,1 %, kar pomeni, da so izgubili 8,84 %.

Svobodnjaki so odrezali bolje (24,7 %) od javnomnenjskih raziskav (23 %).

Presenetljiv je bil tudi izid za ljudsko stranko, zadnja javnomnenjska raziskava jim je pripisala 11 odstotkov, na dan volitev so dobili 17,3 odstotka, kar je 1,85 odstotka več kot leta 2018.

Team Kärnten je dosegel deset odstotkov in tako dosegel najvišji prirastek (4,33%) v primerjavi z deželnozborskimi volitvami leta 2018.

Pri Zelenih še naprej upajo na vstop v deželni zbor, saj so pri zadnjih volitvah leta 2018 dobili 38 % svojih glasov v Beljaku in Celovcu. Projekcija izida jih ne vidi v deželnem zboru.

Stranki NEOS in Vision Österreich sta dobili po 2,4 odstotka.

Izid po mandatih: SPÖ 15, FPÖ 10, ÖVP 6, Team Kärnten 5.

Možnih je več koalicij, za vlado je potrebnih 19 mandatov. Socialdemokrati z ljudsko stranko (skupaj 21 mandatov), socialdemokrati s svobodnjaki (skupaj 25 mandatov) ali pa svobodnjaki z ljudsko stranko in Team Kärnten (21 mandatov).