5. dobrodelni koncert »Žarek upanja« v Šmihelu

V do zadnjega mesta zasedeni telovadnici ljudske šole Šmihel pri Pliberku je v soboto, 4. marca, potekal že 5. dobrodelni koncert Žarek upanja. Na njem so nastopili Die Rosentaler, vokalna skupina Klika, solistka na citrah Silvia Igerc, z ritmično glasbo z vsega sveta pa sta se predstavila Kerstin in Paulos Worku. Izkupiček dobrodelnega koncerta organizatorji okoli bistriškega podžupana Vladimirja Smrtnika namenjajo ljudem pod Peco, ki jim ne gre tako dobro, pa tudi za humanistične projekte raznih vrst. Nastopajoče sta predstavili Doris-Grit Schwarz in Anka Jernej. Med obiskovalkami in obiskovalci so bili župnik Slavko Thaler, zdravnici Helena Domej in Maria Bakondy, bistriški podžupan Mario Slanoutz, predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Zdravko Inzko, podžupan Železne Kaple-Bele Franc Jožef Smrtnik, predsednik KPD Šmihel Silvo Jernej, sodelavka otroškega vrtca Silvia Merva in številni drugi.