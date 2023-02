Pogovarjali smo se s Siegfriedom Kralom, ki pri deželnozborskih volitvah v volilnem okolišu vzhod na tretjem mestu kandidira na listi nove stranke Vision Österreich (VÖ). Vprašali smo ga, zakaj se je odločil za ta korak.

Siegfrieda Krala (53) srečamo v njegovi hiši v Strpni vasi v občini Globasnica. Kral je 35 let delal pri podjetju Mahle v Šmihelu, 22 let je tam izobraževal vajence, v kratkem pa bo nastopil novo službo kot vodja izmene pri podjetju v Celovcu. V prostem času se med drugim kot pomočnik angažira v Katoliškem kulturnem društvu Vogrče, kamor ga je privabila njegova partnerka Verena Jamer. Hvaležen je, da so ga v društvu sprejeli. Oče dveh hčera pravi, da je tudi zaradi partnerke Verene našel spet pot k slovenskemu jeziku

Kaj je Siegfriedu Kralu pomembno? »Da ima vsak človek pravico do srečnega življenja.« Kral je bil v mladih letih že dve periodi aktiven kot občinski svetnik SPÖ v Globasnici, tokrat kandidira za novo stranko Vision Österreich (VÖ), katere glavni kandidat je Alexander Todor-Kostic.

Gospod Kral, zakaj kandidirate za Vision Österreich?

Siegfried Kral: V času korone nas je politika začela manipulirati in aktivno razdvojevati prebivalstvo, če pomislim na debato o cepljenju proti koronavirusu ali na dejstvo, da nismo smeli obiskati sorodnikov v domovih za ostarele. Jaz se nisem pustil cepiti in mnenja sem, da mora vsak imeti pravico, da o tem odloča sam. Imel sem občutek, da hočem nekaj spremeniti in ne le doma čakati na to, da bi se kaj spremenilo na bolje. Možnost za to sem videl pri stranki Vision Österreich.

Kateri so glavni cilji stranke VÖ?

Na primer, da hočemo več demokracije, tudi po volitvah, tu mislim predvsem na direktno demokracijo, v preteklosti bi morali ljudstvo na primer vprašati, ali si sploh želi obvezno cepljenje. Smo tudi za reformo zdravstvenega in izobraževalnega sistema, v šoli naj bi se učenci učili več praktičnega, kar jim bi koristilo v vsakdanjem življenju.

Zakaj po vašem mnenju vedno manj ljudi zaupa politikom?

Ker se nam lažejo.

V volilnem programu VÖ piše, da mora Avstrija spet postati nevtralna. Ali trenutno ni nevtralna?

Ni nevtralno, če pošiljamo naš denar za tanke ali sodelujemo pri sankcijah proti Rusiji, ki bolj škodujejo nam samim. Zavzemamo se za mir, zato naj Avstrija odpravi sankcije proti Rusiji.

V programu tudi piše, da še ni znanstvenega dokaza za klimatske spremembe, govor je le o »nihanju temperatur«. Torej za vas klimatskih sprememb ni?

Mnenja sem, da moramo paziti na naravo in se truditi, da živimo v čistem okolju. Temperature so v zgodovini vedno nihale, včasih je bilo bolj toplo, včasih bolj mrzlo. So znanstveniki, ki menijo, da so ledeniki le ostanki ledene dobe, zdaj ti pač izginjajo, kar je logičen pojav. Trenutno mnenje v javnosti je preveč ekstremno, mnenja pa so različna in vsem moramo prisluhniti. Vsak naj se trudi po svojih zmožnostih, da živi ekološko.

Zakaj naj bi vas ljudje volili?

Ker smo skupina poštenih ljudi. Naš cilj je, da bi ljudi in predvsem tudi mladino spet integrirali v politično življenje. Smo ljudje, ki delamo v zasebnem gospodarstvu in želimo spremeniti sistem. Zato pa moramo najprej sami priti v ta sistem. Naš volilni boj financiramo sami, vsak investira tudi svoj osebni denar. Mnenja sem, da imajo ljudje voljo do politične participacije, treba jih je pač vključiti.