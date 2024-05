Po podijski diskusiji so predstavnikom razdelili kape z dvojezičnim napisom Kärnten/Koroška. Z leve: Dana Gregorič, Nada Zerzer (Zeleni), Claudia Arpa (SPÖ), Michael Rainer (FPÖ), Janosch Juwan (NEOS), Julian Geier (ÖVP) in Marko Sabotnik

V sredo, 17. 4., se je avla Slovenske gimnazije spremenila v volilni studio v tem tako imenovanem »super volilnem letu«.

»Ponosna sem, da so se dijakinje in dijaki lotili te teme,« je v pozdravnih besedah povedala ravnateljica Zalka Kuchling, ki se bo konec avgusta 2024 upokojila.

9. junija bodo volitve v Evropski parlament, jeseni sledijo državnozborske volitve. Eno od vprašanj, ki so jih sestavili zastopniki dijakov in dijakinj, da bi prebili led, je bil opis sebe samo s tremi besedami.

Tako se je Nada Zerzer, ki je na podiju sedela za Zelene, opisala kot radovedna, lojalna in vztrajna. Julian Geier, ki je zastopal Ljudsko stranko (ÖVP), se je opisal kot zainteresirano, zabavno in komunikativno osebo. Claudia Arpa, zvezna svetnica in koroška kandidatka SPÖ za evropski parlament, je izbrala pridevnike radovedna, odprta in feministična. Predstavnik NEOS Janosch Juwan se je opisal za konsekventno, radovedno in svetovno odprto osebo. Župan občine Deutsch Griffen, govornik stranke za izobraževanje in deželnozborski poslanec svobodnjakov (FPÖ) Michael Rainer pa se je dijakom in dijakinjam predstavil kot motiviran, športen in demokratičen.

Eno glavnih vprašanj podijske diskusije je bilo, kako stranke ukrepajo proti izginjanju slovenščine. Julian Geier (ÖVP) iz Borovelj je povedal, da je njegova babica bila še dvojezična, a da sam razen učenja na ljudski šoli ni imel več stika s slovenščino. Obljubil je, da se bo politično zavzemal za to, da bo slovenščina ostala del Koroške. Da naj bi na na Koroškem grozilo izginjanje slovenščine, je začudilo Michaela Rainerja (FPÖ), ki je pripomnil, da je po njegovih informacijah slovenska narodna skupnost na Koroškem ena najbolj financiranih manjšin v Evropi. Nada Zerzer (Zeleni) je na vprašanje odgovorila, da se Olga Voglauer trenutno mdr. močno zavzema za neprekinjeno izobraževanje v slovenskem jeziku od jasli do univerze. Janosch Juwan (NEOS) je povedal, da je znanje več jezikov za koroške prebivalce ena največjih možnosti na mednarodnem delovnem trgu. Kot veliko bogastvo je slovenščino opisala Claudia Arpa (SPÖ), ki je omenila, da se bo zavzela za pravice manjšine.

Podijski diskusiji so sledile virtualne volitve. Od 63 dijakov in dijakinj od 6. do 8. razreda je 77 % označilo, da bi se udeležili volitev, če bi bile že v nedeljo. Največ glasov bi prejel NEOS (29 %), sledili bi SPÖ (21 %), Zeleni (16 %) in ÖVP (11 %).SR