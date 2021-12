Nekdanji avstrijski kancler Sebastian Kurz je danes dopoldne na tiskovni konferenci nepričakovano oznanil svoj umik iz avstrijske politike. Potem ko je javnosti predstavil napore zvezne vlade med pandemijo, je priznal, da so se zaradi obremenitev tudi v njegovo delovanje prikradle napake. V zadnjih mesecih je splahnelo 100-odstotno navdušenje, ki ga je prevevalo v zadnjih desetih letih, tako Kurz. Zato pa to stodstotno navdušenje novopečenega očeta zdaj preveva ob pogledu na prvorojenega sina.

Kot razog za odstop je navedel to, da politični vsakdan ni bil več tekmovanje najboljših idej, temveč vsakodnevno zavračanje obtožb in očitkov. Plamen notranjega ognja je postal šibkejši, ni bilo vse brez napak, ni svetnik, a tudi kriminalec ne, je povedal Kurz in dodal, da se veseli dneva, ko bo lahko na sodišču dokazal, da obtožbe na njegov račun ne držijo. Med zasluge njegovega kanclerskega mandata je navedel družinski bonus, povišanje najnižjih pokojnin, angažma za zahodni Balkan in izboljšanje odnosov z Izraelom.

Sebastian Kurz je svoj vzpon na čelo avstijske vlade in z njega začel kot državni sekretar za integracijo, nadaljeval ga je kot zunanji minister, krono njegovega vzpona pa je predstavljal položaj zveznega kanclerja. Sebastian Kurz je s položaja zveznega kanclerja odstopil potem ko so na dan prišle obtožbe o prirejenih javnomnenjskih raziskavah, poleg tega pa sum krivega pričanja in korupcije preiskuje državno tožilstvo za preiskave korupcije in gospodarskega kriminala/ WKStA. Po umiku Sebastiana Kurza iz avstrijske politike se predvsem za njegovo stranko ÖVP zastavlja vprašanje njene prihodnje orientacije, saj jo je Kurz uspel preoblikovati po svojih predstavah. August Wöginger bo jutri namesto Sebastiana Kurza postal vodja poslanske skupine ÖVP v državnem zboru. Šef zvezne ÖVP naj bi postal notranji minister Karl Nehammer.