Odločitev je padla. Stari in novi župan v Pliberku je socialdemokrat Stefan Visotschnig, ki bo kot župan mestne občine Pliberk nastopil že četrto mandatno dobo. Rezultat: 1226 glasov(48,55 %) za Wrießniga in 1299 glasov (51,45 %) za Visotschniga.

