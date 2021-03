Že tretjič zapovrstjo sta se Maria-Luise Mathiaschitz in Christian Scheider pomerila na županskih volitvah in tudi tokrat je odločitev padla šele v drugem krogu. Maria-Luise Mathiaschitz je bila na krmilu mesta Celovec zadnjih šest let, Scheider pa je bil župan med letoma 2003 in 2009. Številke nam kažejo, da je bilo izhodišče kandidatov skoraj isto: Maria-Luise Mathiaschitz je v prvem krogu županskih volitev dobila 33,38 % glasov, Scheider pa za 2,38 % manj, torej 30,55 odstotka.

Obširen volilni boj

Povezanost z ljudmi je ena od Scheiderjevih prednosti, je povedal novi član celovškega mestnega sveta Lojze Dolinar. Dodal je: »Scheider je zelo priljubljen med ljudmi, vedno dostopen in ko sem z njim na poti, se mu ljudje, ki jim je pomagal, redno zahvaljujejo.« Na vprašanje, kako si majhna stranka lahko privošči tako obširen volilni boj, pa je Dolinar odgovoril, da gre za »moderen volilni boj, z vsemi prijemi modernega marketinga«. Dolinar je opozoril, da naj bi socialdemokrati imeli znatno večji volilni bidže.

Christian Scheider je novi župan

Odločitev je padla danes v drugem krogu županskih volitev, Christian Scheider (TeamK) bo naslednjih šest let župan v Celovcu. Podprlo ga je 20.398 volilk in volilcev (53,49 %), Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) pa je dobila 17.737 glasov (46,51 %).