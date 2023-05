Učenke in učenci globaške ljudske šole so en teden ustvarjali skupaj z Didom in Beatrice, oba sta znana cirkuška umetnika. Za šolsko praznovanje, ki je bilo 5. maja, so na oder postavili cirkuško predstavo z naslovom »Circus luftikus«. Sodelovalo je 68 šolark in šolarjev, pri igranju pa so odkrivali svoje skrite talente in pridobili na samozavesti. Za globaške šolarje je bil to poseben dogodek, saj je bilo to prvo šolsko praznovanje, ki so ga doživeli – »fešte« zaradi pandemije več let niso mogli izvesti. »Tako srečnih otroških obrazov že dolgo nismo videli,« je o dogodku povedala ravnateljica LŠ Globasnica Veronika Terbuch. Šolski praznik je več kot uspel, dvorana je bila nabito polna, obiskovalci pa so bili zelo zadovoljni.

