Ker se bliža materinski dan, je Kulturno društvo Drava iz Žvabeka v petek, 5. maja, vabilo v Hišo kulture na kreativno delavnico z naslovom »Vse za mamo«.

Izkušene vzgojiteljice Olga Lutnik, Susi Kolenik, Vida Logar, Silvia Hirm in Mia Lutnik so z otroki za njihove mame izdelale darila, npr. stenske slike, vaze in druge dekorativne izdelke. Glasbeni del srečanja je vodila Alina Priebernig, mlade umetnike iz občine Suha pa je obiskal tudi župnik Michael Golavčnik. Goste sta pozdravila predsednik Jokej Logar in častni predsednik Lenart Katz.