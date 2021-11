Ozaveščanje o zdravi in ​​regionalni hrani je v Evropski šoli v Šmihelu na dnevnem redu. Učencem prvih razredov z učiteljicama Josefine Kadisch in Vero Karner je bilo pred kratkim omogočeno preživeti zanimivo in poučno dopoldne na ekološki kmetiji Tschaitschmann v Breški vasi. Carina in Klaus Tschaitschmann sta radovednim otrokom predstavila svojo ekološko kmetijo s številnimi živalmi in priljubljeno kmečko trgovino ter jim razložila pot od zrna do kruha. Vrhunec ekskurzije, ki jo je organizirala Marianne Jop, referentka za izobraževanje pri kmetijski zbornici, je bila skupna peka kruha in malica z domačimi ekološkimi dobrotami. Navdušeni otroci, ki so za zaključek lahko domov odnesli ročno izdelane hlebce kruha, bodo še dolgo pripovedovali o svojih doživetjih na ekološki kmetiji Tschaitschmann.