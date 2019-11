Velikovec Kaj si ljudje želijo, kaj jih skrbi? Kaj Cerkev dela na socialnem področju, kje so potrebna dodatna prizadevanja, kako uresničevati človekoljubno poslanstvo? Ta vprašanja bodo v središču Tedna srečanja, ki ga koroška Caritas prireja med 9. in 17. novembrom pod geslom MI.skupno – WIR.gemeinsam v okraju Velikovec.

Caritas organizira niz prireditev in dogodkov skupaj s koroško katoliško cerkvijo, začetek pa bo v soboto, 9. novembra, ob 18. uri z bogoslužjem v Dobrli vasi. Mašo v farni cerkvi bo bral direktor koroške Caritas Jože Marketz, pevsko jo bodo obogatili združeni zbori iz dekanije. Med vrsto prireditev se v nedeljo, 10. novembra, uvršča tudi misijonska tombola za otroke v Angoli ob 14.30 v farni cerkvi v Šent-primožu. V ponedeljek velja omeniti predavanje in pogovor o spremljanju starejših ljudi z demenco ali brez nje, začel se bo ob 19. uri v domu za starejše v Pliberku, sodelovali bosta Gabi Amruš-Glantschnig in s. Regina Tolmaier.

V petek in v soboto bo v farni dvorani v Šmihelu med 9. in 18. uro v odprtem ateljeju ust-varjalo 14 umetnikov in umetnic za dobrodelne namene. Svoja dela bodo dali na ogled v nedeljo, 17. novembra, v Domu v Tinjah, kjer se bo ob 14.30 začela zaključna prireditev Tedna srečanja Caritas v okraju Velikovec.