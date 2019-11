Ledince »Dober večer, sosedje«, tako je pozdravila predsednica SKD Jepa-Baško jezero Anica Lesjak-Ressmann številno občinstvo, ki je napolnilo dvorano kulturnega doma v Ledincah na prireditvi »Dober večer, sosed«.

Med gosti sta bila župnika Jurij Buch in Stanko Olip, občinski odborniki Marko Ressmann, Thomas Kopeinig in Markus Regenfelder ter Hans Mosser, pobudnik in nositelj ideje prireditev »Dober večer, sosed«, ki imajo na Koroškem že desetletja dolgo tradicijo.

Skozi cel večer je bila čutiti močna življenjska volja in utrip slovenskega kulturnega delovanja v mladostni svežini. Saj sta ravno kultura in pesem tisti, ki gradita mostove do soseda ali kakor je bilo slišati v pesmi rajnega slovensko koroškega pesnika Andreja Kokota, »da bi srečal soseda in z njim spregovoril nekaj preprostih besed, da bi bila pesem …« Iz sosednjih Loč so prisluhnili pesmi mešanega zbora Faakerseeklang, pod vodstvom Seppija Urschitza ter Heidi Binter. Iz šentjakobske občine pa so prispeli mladi glasovi Tri Rožice z Leno Krautzer. Kulturno glasbena piramida SKD Jepa-Baško jezero je ob pestrem in razgibanem večeru segala od najmlajših do zrelih let. Zapeli so:

Otroška skupina JEPCA, ki jo vodijo Antonia, Ilka in Theresia Ressmann ter Mirjam Wrolich-Mosser in Elisabeth Kont-schitsch, dekliški zbor mladi akzent, prepeva pod taktirko Veronike Lesjak, skupina akzent, vodi Anica Lesjak-Ressmann, tamburaški ansambel Loče, igra pod vodstvom Erike Wrolich ter Moški zbor, ki poje z Alexom Schusterjem, tokrat v zastopstvu Marko Ressmann. Mladinska gledališka skupina je z izvlečki iz Malega princa zaokrožila prelep večer pod Jepo. Mlade gledališke zvezde so namenile besede številnim poslušalcem in gledalcem »Kdor hoče videti, mora gledati s srcem. Bistvo je očem nevidno.«

Prijeten in čudovit kulturni večer je izzvenel ob domači mavžni Ibovnikove družine Baumgartner ter ob dobri kapljici.