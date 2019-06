Škofiče V nedeljo, 9. junija, se bo v Škofičah v športnem centru začelo 48. Srečanje slovenskih obmejnih planinskih društev – letos je prireditelj Slovensko planinsko društvo Celovec. Ob 9. uri sta pripravljena dva privlačna pohoda, ob 13. uri pa se bo začel splošni zbor udeležencev s kosilom. Srečanje se bo nadaljevalo ob 15. uri s kulturnim programom, pri katerem bodo med drugim nastopili škofiško-hodiški tamburaši Starabanda in ansambel Drava.

Od leta 2017 predseduje SPD Celovec Štefan Riegelnik, ki se veseli, da bo v Škofičah lahko pozdravil čimveč planincev in drugih ljubiteljev narave iz Koroške, Slovenije in drugega zamejstva.

Slovensko planinsko društvo Celovec v prihodnjih tednih pripravlja pester spored, največji dogodek pa bo že prihodnjo nedeljo, Srečanje slovenskih obmejnih planinskih društev.

Štefan Riegelnik: Leta 1972 so se na pobudo Planinskega društva Jesenice odločili, da skupaj s PD Trst, PD Gorica, Planinsko družino Benečija in SPD Celovec vsako leto priredi eno izmed društev to srečanje. Letos bo spet pri nas na Koroškem, če se ne motim, je to že deseto srečanje, ki ga prireja SPD Celovec.

Spored srečanja dopolnjuje kulturni program, zanimiva sta tudi oba pripravljena pohoda, na Jedvovco z znamenitim razglednim stolpom in na Jerberk z arheološkimi izkopaninami.

SPD Celovec ta srečanja organizira vedno v sodelovanju s krajevnim kulturnim društvom. Letos smo se dogovorili s Slovenskim prosvetnim društvom Edinost iz Škofič. Škofiče niso ravno gorska vasica, imajo pa dve zelo zanimivi gori v okolici. To je Jerberk, na katerem so poleg lepega razgleda tudi izkopanine in znana cerkev sv. Katarine. Malo daljša pot, a prav tako lahka, pa je na Jedvovco. Tam smo se zmenili z lastniki, da dobimo 50-odstotni popust za vstop na stolp, od koder je čudovit razgled na Vrbsko jezero in Koroško. To je edinstvena priložnost za obisk.

Srečanje je seveda odprto za vse.

Vabimo vse, ki jih zanimata kultura in pohodništvo. Če pa kdo ne more na pohod, pa lahko pride popoldne na prireditev v šotoru na športnem igrišču v Škofičah.

Pred dvema letoma ste na občnem zboru SPD Celovec prezveli predsedovanje pomlajenemu odboru. Napovedali pa ste še več pomladitve. Kako kaže z njo?

Na zadnjem občnem zboru smo se že precej pomladili in že takrat smo se pogovarjali, da bi vodstvo predali v mlajše rok. Predvideni kandidat si je tedaj zaželel še nekaj časa priprav in je sedaj podpredsednik. Če bo izvoljen na občnem zboru prihodnje leto, pa bo postal predsednik. Moje predsedovanje pa je omejeno na eno obdobje.