Celovec Poslušalci slovenskega sporeda ORF so minuli petek dopoldne lahko v živo spremljali razglasitev imen zmagovalcev pri letošnjem natečaju v pisanju Pisana promlad, niso pa mogli videti skorajda že kavarniškega ambienta v celovškem ORF teatru. Tam, kjer bodo kmalu z vso resnostjo brali na tekmovanju za literarno nagrado Ingeborg Bachmann, je ta čas vse skupaj precej pustno opremljeno, gostilniški stoli so razporejeni ob prav takšnih mizah. ORF namreč te dni snema epizode bolj ali manj smešnih oddaj Narrisch guat za prihodnjo pustno sezono.

Kakovost pa je bila v ospredju literarnega natečaja Pisana promlad, ki ga je Volbankova ustanova v sodelovanju s Krščansko kulturno zvezo in Slovensko prosvetno zvezo letos izvedla devetič in se je med šolsko in tudi študentsko mladino že dobro prijel. Prvič pa je delo ustanove in natečaja koordinirala nova strokovna sodelavka Jasna Černjak. V sodelovanju z lokalnimi mentorji je tokrat bilo mogoče nagovoriti 614 učenk in učencev na 30 koroških šolah, oddanih je bilo 730 prispekov, ki jih je ocenila žirija pod vodstvom glavne urednice Nedelje Mateje Rihter (mimogrede, v Nedelji bodo objavljena nagrajena besedila, druga besedila z natečaja pa bo mogoče prebrati tudi v Mladem rodu in Rastju, glasilu Društva slovenskih pisateljev v Avstriji).

Otroci nižje starostne skupine so pisali o temi V gozdu. Prvo mesto je osvojila Anna Ressman (LŠ Ledince), drugo mesto Milan Mutzbauer (LŠ Sele), tretje pa Luca Volpe s celovške LŠ 24. Tema srednje starostne skupine je bila Ena pustolovska, najboljšo pa je napisala Laura Praster, drugo mesto si je pripisal Jonas Prutej, tretje pa Lucija Kristina Mazi (vsi s Slovenske gimnazije). Višja starostna skupina je imela za temo #eko. Prvo mesto je zasedel Krištof Grilc, drugo Manca Djurkoviç, tretje pa Jera Vodovnik (vsi s Slovenske gimnazije). Izhodišče za najvišjo starosto skupino je bil naslov Na cesti, prvo mesto je pripadlo Anji Smolnik (Dvojezična trgovska akademija), drugo Fabjanu Benetiku, tretje pa Kristini Willewaldt. Posebno nagrado za najboljše besedilo v narečju je dobil Daniel Trampusch (Slovenska gimnazija), posebno nagrado za besedilo s šole, kjer slovenščina ni učni jezik, pa Elia Einspieler (SŠ Borovlje).

Pevsko je podelitev nagrad za Pisano promlad polepšal mladinski zbor celovških Slovencev Jamzi, prireditev je vodil urednik ORF Niko Kupper. Volbankova ustanova, pobudnica natečaja, je poimenovana po Jožetu Volbanku, rojenem Žitrajčanu, ki je po izgubljenem plebiscitu moral zapustiti rodno Koroško. Kot zdravnik se je uveljavil v Kranjski Gori, znaten del svojega premoženja je zapustil v korist slovenski mladini na Koroškem.