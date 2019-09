Mimo Zahomca na skrajni rob Ziljske doline

V Dellachu, 25 km za jezikovno mejo za Šmohorjem, si privoščijo letos luksuz Koroške lige. Tam bo SAK v nedeljo poskusil korak na lestvici navzgor.

Statistično gledano se v Ziljski dolini za Šmohorjem konča jezikova meja, bolj zahodno menda ne govorijo več ziljskega narečja. Iz Šmohorja je še 25 km v Dellach, uradnega slovenskega imena nimajo, narodoslovci pa pravijo, da pride ime Dellach od slovanskega »Dolje«, slovensko ime pa bi se lahko glasilo »Dole«, se pravi, da SAK v nedeljo igra proti Doljanom.

Verjetno pa SAK v nedeljo tam ne bo srečal slovenskogovorečega Ziljana, razen da bi tja zašel kakšen Zahomčan, ki pa se sedaj že polno koncentrirajo na skakanje. Vrhu tega pa zahom-ška legenda Franci Wiegele vedno pravi, da na Zilji ni pravih nogometašev – »Ziljani smo skakalci!« Vse kar tam zgoraj uganjajo, pa je umetno.

Dejansko je ta SV Dellach/Gail športno gledano bolj umetna konstrukcija, ki jo financira nek funkcionar, ki je zmagal v lotu. On menda tudi financira goleadorja Dellacha Samirja Nuhanoviča, ki je letos dal že 13 golov. Tega igralca si verjetno finančno noben drug klub v ligi ne more privoščiti.

SAK je slavil z novim trenerjem Goranom Lučičem prvo zmago v tej sezoni. 3:0 doma proti Pliberku je bil krepek znak, da je SAK še tu in da je treba z njim računati.

Novi trener Lučič je uvedel nekaj novosti: igralci morajo obvezno 3 krat tedensko trenirati, če so poškodovani, morajo biti kljub temu pri treningu navzoči in pač delati alternativni program. Lučič: »S tem je zagotovoljeno, da igralci ostanejo v treningu in da pač v najslabšem primeru krepijio v klubskem fitnescentru samo svoje mišice ali pridejo na masažo. Verjetno pa je s tem tudi nemogoče, da bi igralci brez razloga ne prišli.

Nov v kadru koroške lige je 20-letni Tilen Ivanovič, ki je sredi sezone prišel iz Dobrle vasi k SAK. Kako je to mogoče, se boste vprašali? S tem, da je Dobrla vas razpustila člansko ekipo, so bili vsi igrali prosti in so lahko med sezono še menjali. Z Ivanovičem je prišel k SAK še 20-letnik Tadej Tadič, ki je po mnenju strokovnajkov mogoče še močnejši in igra zdaj pri amaterjih.

Dellach – SAK. V nedeljo (16:30) bo SAK skušal pred­vsem nevtralizirati goleadorja Nuhanoviča, potem je Dellach za polovico slabši, saj je legionar dal že 13 golov. Pri SAK se lista poškodovanhih počasi tudi manjša, s tem pa je kader vedno močnejši.