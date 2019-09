Bilčovs/LjubljanaNa današnjem Rož´nRocku bodo nastopili tudi Super Action Heroes, ljubljanski ska punk bend s frontmenom iz koroškega Roža. Na rokerske odre je Andrej Ogris stopil s koroško zasedbo Out of plumb.

Flash, Superman, Spiderman, Batman in Robin, to so člani slovenskega ska benda Super Action Heroes. Njihov frontmen je Andrej Ogris, koroški Slovenec, ki je odraščal na Breznici pri Šentjakobu, v vlogi Flasha. Čeprav priznava, da bi raje bil Batman. »Bend smo pred sedmimi leti ustanovili bolj iz heca z namenom, da bi igrali ska-punk. Ko smo dobili vabilo, da bi kot predskupina nastopili v ljubljanskem koncertnem prizorišču Cvetličarna, sploh še imena nismo imeli. Ker se je zadnja plošča mojega prvega koroškega benda Out of Plumb imenovala Super Action Heroes, smo vzeli kar to ime. Potem pa je bilo treba najti ustrezne kostume za odrasle. Štiri dni pred koncertom smo jih naročili po spletu, na dan koncerta so končno prišli. Potem je pač vsak izbral tisto obleko, ki mu je bila prav. In tako sem postal Flash,« se začetkov super-akcijskih junakov spominja Andrej Ogris.

Da se Plumbie, kakor ga imenujejo v Ljubljani po njegovem prvem bendu Out of Plumb, s katerim je na veliko nastopal ne samo na Koroškem, temveč tudi po Sloveniji, na odru totalno razživi in razdaja, putrjujejo njegovi energični nastopi v živo. Bogate izkušnje pred publiko si je pridobil že v ranih letih. S petimi leti se je začel učiti harmonike in kadar je v gostilni Gabriel v Lešah pri Šentjakobu, od koder je bila doma mati, bilo polno ljudi, so ga radi posadili na staro peč in mladi Andrej je igral gostom.

S trinajstimi se je kar sam naučil igrati kitaro, s štirinajstimi je ustanovil prvi bend, že omenjeni Out of plumb, s sedemnajstimi leti se je zaljubil v Ljubljančanko Nino. Po petnajstih letih sta še vedno par, medtem poročena in starša dveh deklic. Nina je bila tudi povod, da je Andrej po maturi na dvojezični trgoski akademiji v Celovcu šel študirat ekonomijo v slovensko prestolnico. Danes je s svojim podjetjem Andoris dejaven na področju spletnega marketinga v turizmu.

Cilj zasedbe Super Action Heroes je bil sam od samega začetka med ljudmi širiti dobro voljo. To se odraža v besedilih pesmi, ki nastajajo kolektivno v bendu in ki so razen dveh najnovejših vse v slovenščini. In to prepoznavajo tudi prireditelji koncertov. Za lanski silvester so Super Action Heroes na povabilo Mestne občine Ljubljana igrali na Trgu francoske revolucije, bili so predskupina enega najbolj vročih bendov balkanskega roka Dubioza kolektiv, v Tolminu so igrali na Punk Rock Holiday, največjem festivalu za tovrstno glasbo, Matakustix jih je povabil na svoj celovški šov, 14. decembra letos pa bodo nastopili na ski openingu slovenskega Rock radia v koroškem Heiligenblutu.

Na današnjem Rocknrožu v Bilčovsu – nazadnje so tam nastopili pred petimi leti – bodo Super Action Heroes zažigali s svojimi uspešnicami, predstavili bodo tudi najnovejše pesmi. Za dobro voljo bodo v skladu s svojimi ustanovnimi nameni poskrbeli zagotovo, prvih 30 obiskovalcev pa bo prejelo še njihovo zgoščenko. Pravijo torej, da žur zanesljivo bo, uradno se bo začel ob 20. uri pri gasilskem domu v Bilčovsu.