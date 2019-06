Škofiče Predsednik Slovenskega planinskega društva Celovec Štefan Riegelnik se je v nedeljo skoraj opravičeval, da Škofiče »niso alpinistični center, a smo vseeno lahko organizirali dva pohoda.« Udeležencem Srečanja obmejnih planinskih društev za pomanjkanje skalnih vrhov in po njih speljanih drznih poti očitno ni bilo kaj dosti mar. Z vodenima pohodoma na Jerberk, ki posebej blesti z izkopanimi ostanki zgodnjekrščanske naselbine, in na Jedvovco, slovečo po svojem lesenem razglednem stolpu (in razgled je bil v jasnem vremenu tistega dne res vreden svojega imena), so bili prav zadovoljni. Še obiskovalec iz bližnjih Čahorč pri Kotmari vasi, praktično torej domačin, ki je prehodil prenekatero stezo, kolovoz in cesto v bližnji okolici, je priznal, da je spoznal nove in zanimive variante.

Okoli štiristo ljudi iz Avstrije, Slovenije in Koroške je prišlo na 48. srečanje, ki ga izmenično prirerajo Planinsko društvo (PD) Jesenice, PD Trst, PD Gorica, Planinska družina Benečija in letos torej spet SPD Celovec. Kot partnerja si je pridobilo domače Slovensko prosvetno društvo Edinost, v katerem sodeluje kar nekaj aktivnih koroških planincev – med drugim so prav Škofičani zaslužni za izvedbo poletnega otroškega kampa na Bleščeči planini (letos od 26. do 28. julija). In kakor je predsednik SPD Celovec Riegelnik v nagovoru poudaril, da »gore niso samo meje, temveč tudi povezava med narodi in ljudmi, kar je še posebej pomembno v teh časih, ko se ponovno vzpostavljajo meje,« je tudi predsednik SPD Edinost Mitja Rovšek opozoril, da prav »planinstvo in kultura lahko povezujeta, ker naj ne zasledujeta političnih ciljev.«

Srečanje so s svojo udeležbo počastili tudi škofiški župan Valentin Happe, podpredsednik Planinske zveze Slovenije Miro Eržen in poslovodja koroške sekcije Avstrijske planinske zveze Peter Angermann. Z glasbo so dogodek, ji je potekal v škofiškem športnem centru, popestrili Pihalni orkester Jesenice-Kranjska Gora, domači tamburaški ansambel Starabanda in Trio Drava. SPD Celovec pa je prvič prodajalo tudi planinske majice s svojim sloganom Pojd’ z menoj v planine ter sprejemalo naročila za flis jopice – korporacijski dizajn za v hribe.