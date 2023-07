Pred galerijo Gorše se je v nedeljo, 16. julija popoldne odprl že 41. slikarski teden v Svečah. Na tradicionalni predstavitvi sodelujočih umetnic in umetnikov je letos prvič zapel Ženski zbor Kočna, slikarski teden je v slovenščini otvorila bistriška županja Sonya Feinig.

Kakih 50 obiskovalk in obiskovalcev je na vrtu pred galerijo Gorše najprej prisluhnilo Ženskemu zboru Kočna, ki ga vodi zborovodkinja Kristina Kragelj, in ga je na kitari spremljal Toni Boschitz. To je bil šele drugi nastop za leta 2021 ustanovljeni zbor, je občinstvu povedala Alenka Breitfuss-Schiffer, ki skupaj z mamo Alenko Weber vodila skozi otvoritev 41. slikarskega tedna v Svečah. Tja je letos Slovensko prosvetno društvo Kočna povabilo mlado slikarko Ma-El Weiher, slikarja Alexa Amanna in njegovega starejšega kolega Ernsta Gradischniga, vsi trije Avstrija, slikarko Tjašo Rener in kiparja Borisa Bejo iz Slovenije, kakor tudi italijanskega slikarja Marca Andrighetta. Otvoritev slikarskih dnevov je prva priložnost, da občinstvo spozna slikarke in slikarje, ki bodo tekom tedna ustvarjali v Svečah, in to preko fundirane predstavitve značilnosti njihove umetnosti s strani obeh moderatork oziroma soorganizatork. Sonya Feinig, županja Bistrice v Rožu, je v slovenščini pozdravila občinstvo, umetnikom zaželela ustvarjalne dni v Svečah, nakar je bil 41. slikarski teden uradno odprt.

Z leve: Marco Andrighetto, Alex Amann, Ernst Gradischnig, Ma-El Weiher, Tjaša Rener in Boris Beja

Najmlajša, najstarejši in edini

Leta 1999 rojena avstrijska slikarka Ma-El Weiher je letošnja štipendistka mesta Celovec, ki jo je nagradilo z polletnim bivanjem v ateljeju v Šmartnem. Konec novembra se nato v Celovcu obeta razstava v Šmartnem ustvarjenih umetnin. Leta 1949 rojeni Korošec Ernst Gradischnig je nastarejši udeleženec letošnjega slikarskega tedna v Svečah. Navdihuje ga zlasti narava, ki pa jo je vedno težje najti, pravi: »Starejši kot si, več veš, in tu je začetek problema, nahajamo se namreč sredi procesa izginjanja narave, ki se zdi nezadržen. Moje upanje je v Zemlji sami, da si morda nekoč opomore od človeštva.« Edini kipar letos v Svečah je leta 1986 rojeni Slovenec Boris Beja, ki bo v Svečah nadaljeval z delom, pričetim doma. »Pripravljal bom stvari, ki bodo konec leta razstavljene v Mestni galeriji v Ljubljani. S Koroško in njenimi zgodovinskimi ranami na obeh staneh meje, kot so izguba jezika in teritorija, sem se prvič resno srečal v okviru projekta Naša Koroška na temo meje in koroškega plebiscita v Koroški galeriji likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu. Šlo je za projekt, ki me je tri leta zasledoval in me zaposluje še danes.«

Jazz koncert in predstavitev umetnin

V četrtek, 20. julija je na sporedu 41. Slikarskega tedna jazz koncert, na katerem bo v Galeriji Gorše ob 20.00 nastopil Super Duo v postavi Tonč Feinig (klaviature) in Primuss Sitter (kitara). Zadnje dejanje letošnjega slikarskega tedna bo v soboto, 22. julija, ob 18.00 v Einspielerjevem centru, kjer se s predstavitvijo nastalih umetnin zaključi 41. Slikarski teden v Svečah.