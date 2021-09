Deželni glavar Peter Kaiser in predsednik ZSO Manuel Jug sta prišla na tekmo SAK v Welzenegg in prinesla žogo za tekmo proti Kotmirčanom. Foto: LPD/Eggenberger

Letos je goleador Biščan dal že devet golov. Toda če njemu kdaj ne gre, potem je pri SAK v napadu problematično. In tako SAK ni uspelo premagati Kotmirčanov.

Darijo Biščan je doslej dal 45 odstotkov vseh golov SAK. Če on ne zadene, potem je brezvetrje v napadu. Proti ekipi iz Kotmare vasi (1:2) je SAK dobil dva hitra gola in je potem 70 minut igral v polovici gostov, ki so Biščana čuvali kar z dvema igralcema. In to uspešno! SAK ni dal več gola!

Za red in disciplino na tekmah SAK skrbi tim redarjev. Na sliki predsednik redarjev Tolmajer, Pepi Sadnek in Hansi Macher.

Kaj torej narediti, če je Biščan »pod kontrolo«? Trener Goran Jolič upa na ostale igralce, kot je to Daniel Čamber, ki pride vedno s klopi v igro in je v prvenstvu in v pokalu letos dal pet golov. In ostali? Jolič: »Vsi se preveč zanesejo na Biščana, sami morajo postati pred golom bolj efektivni.« SAK igra letos zelo dober nogomet, ki pa mu včasih manjkajo goli.

Darijo Biščan in sinček Filip.

Tokrat, v petek ob 19.09, je SAK gost pri celovškem KAC, kjer so letos ostali daleč za pričakovanji. Jolič: »Po imenih ima KAC zelo kvalitetno ekipo in so zdaj zelo pod pritiskom. Za nas ne bo enostavno.« Pri SAK bo gotovo manjkal še levi branilec Emir Velič, kar je zelo velika slabitev, saj mora trener Jolič na tej poziciji vedno iskati druge rešitve z igralci, ki niso levičarji.

KOROŠKA LIGA – PRVENSTVO

SAK Celovec – ASKÖ Köttmannsdorf 1:2 (0:2)

SAK: Aineter – Veliu, Aleksič (K), Gajic – Murat Veliu, Darjan Aleksic (K), Patrick Lausegger – Amer Krcič, Roman Sadnek (46. Čamber), Yosifov Svetlozar Angelov – Jurinič Andrej, Darijo Biščan, Zoran Vukovič

0:1 Jakopitsch (22.),

0:2 Gjoči (26.),

1:2 Čamber (72.).

PETEK, 10. SEPTEMBRA,19.09

KAC 1909 – SAK

KAC igrišče – Magazingasse