Več kot 75 umetnic in umetnikov je darovalo svoje slike in keramične izdelke za dobrodelno prodajo, ki je bila 25. marca v Velikovcu. Izkupiček akcije umetniškega društva Art13 v višini 13.332 evrov je prevzel predsednik koroške Caritas Ernst Sandriesser.

»Vsak lahko pomaga,« je povedal direktor koroške Caritas Ernst Sandriesser. Obiskovalci dobrodelnega večera so bili zelo solidarni in večina v velikovški Neue Burg razstavljenih slik je bila hitro prodana, en del pa so jih še prodali naslednji dan v velikovški Turmgalerie. Med njimi tudi keramične izdelke članov društva ELSA iz Vetrinja.

Navzoče je pozdravila predsednica društva Art13 Herlinde Sander, potek prodaje je razložil Raimund Grilc.

Iniciatorka Helene Wernig ob akciji: »Sploh ni bilo težko v tako kratkem času zbrati toliko slik, s strnjenimi močmi društvenikov Art13 in pomočjo Raimunda Grilca nam je to uspelo. Vsi umetniki, ki smo jih vprašali, so bili takoj pripravljeni sodelovati. Caritas je bil za nas pravi partner. Hvaležna sem za ta znak solidarnosti.«

Helena Wernig je imela idejo za dobrodelno prodajo Hermann Bričko je dal na razpolago dve sliki – beg v negotovo (spodaj) in »pismo na Vladimira« Tudi Helena Wuttej je prispevala eno od svojih del. Štefan Kramer je kupil sliko Helmuta Blažeja Delo Stanka Sadjaka sta kupila Janez Kaiser in Karin Morri Alber Krajger je dal na razpolago skulpturo ptice Tatjana Božič nam je povedala, da njena slika prikazuje dva naroda, ki sta na sliki povezana s koreninami, a se v višini razdvajata. Sodelovala je tudi direktorica pliberške srednje šole in umetnica Christine Meklin- Sumnitsch Na dobrodelni prodaji se je srečala tudi politika: Theodor Wedenig, bistriški župan Hermann Srienz, dobrolski župan Wolfgang Stefitz in dobrolska občinska odbornica Nadja Kramer

Razstavljeni motivi so bili raznoliki. Nekateri umetniki so svoje umetnine naslikali prav za akcijo, kot nam je razkrila Helena Wuttej, Stanko Sadjak pa je dal na razpolago sliko iz leta 2013, »ljubljenko«, ki jo je imel sam, visečo doma. Helmut Blažej nam je povedal, da naj njegova rdeča slika da »moč in energijo Ukrajincem«. Christine Meklin-Sumnitsch s sliko ni hotela uprizoriti grozoto vojne, temveč lepoto, ki bi se po koncu vojne lahko spet vrnila. Albert Krajger pa je prispeval skulpturo ptice, »kot simbol prostosti, da se lahko v lastni državi prosto giblješ in imaš vse, kar hočeš«.