To nedeljo, 3. aprila, se bo na glavnem trgu v Pliberku odvijal 17. pliberški praznik šunke. Ker prireditve dve leti ni bilo, je Wolfgang Stefitz od leta 2019 naprej vladajoči cesar šunke. Povedal nam je o sestavinah najboljše šunke, posledicah pandemije in županovanju v Dobrli vasi.

Šunki je treba dati čas, pravi mesarski mojster Wolfgang Stefitz. Važna je tudi količina soli, popra in česna ter drugih začimb, ki jih Stefitz noče vseh razrkriti. Njegove šunke ležijo najmanj štiri tedne v soljeni vodi z ostalimi začimbami. Nato se šunke z bukovim lesom počasi dimijo. Važna je tudi kvaliteta mesa, poudarja mesar, ki meso kupuje od kmetov na južnem Koroškem. Pridelava šunke v bistvu ni težka, pravi Stefitz, za šunko visoke kvalitete pa je treba gledati na več dejavnikov, kot je to npr. PH vrednost mesa. Medtem ko je nekoč za šunko veljalo pravilo, da mora biti šunka čimvečja, kupci danes vzamejo le še manjše kose šunke, velikokrat je že en kilogram preveliko, pravi Stefitz. Poudarja, da razlika v kvaliteti med najboljšimi sodelujočimi na tekmovanju za cesarja šunke ni velika in da pogostokrat odločajo malenkosti o končnem izidu ocenjevanja.

Stefitz s sodelavci

Pred pandemijo je obiskal letno 200 kramarskih in drugih sejmov

»Zadnji dve leti sta bili za nas težki leti,« pravi Stefitz. Obiskal je samo deset odstotkov sejmov in upa, da bo leto 2022 spet dopustilo več takšnih prireditev. Pri delu na sejmih mu pomagata sinova. Število sodelavcev se spreminja, dobrih sto jih Stefitz potrebuje na pliberškem jormaku, za nedavni Jožefov sejem jih je potreboval deset. Šest do sedem nastavljencev dela v mesariji na Metlovi. Ta vikend bo Stefitz zastopan v Pliberku in tudi na sejmu v Celovcu. Čeprav vremenska napoved ni najboljša, se Stefitz vseeno veseli, da so sejmi spet možni. »Kupci cenijo mojo kvaliteto, drugače na sejmih ne bi vsako leto prihajali k meni.«

Župan občine Dobrla vas

Od minulega leta naprej je Stefitz tudi župan občine Dobrla vas. Pravi, da se je v prvem letu županovanja dobro vživel in da sodelovanje med frakcijami v občini dobro poteka, seveda so včasih na to ali ono temo diskusije, največkrat pa pride v Dobrli vasi do večinskih sklepov. Na vprašanje, ali slovenščina v Dobrli vasi še povzroča nasprotovanja, odgovarja, da zanj to nikoli ni bila problematična tema in da je v ospredju delo v prid vseh občank in občanov.

Kralj pečenic

Na sejmih velja Stefitz kot kralj pečenic, ki so po okusu in velikosti prav posebne, recept pa je prevzel od očeta. Mesarijo Stefitz je prevzel v letu 2000.