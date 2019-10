Šmihel Dva jubileja te dni slavijo v Šmihelu – 40. obletnico lutkovnega ustvarjanja in 20. lutkovni festival Cikl Cakl. Jubilejno uprizoritev Š.O.R.F. bo mogoče doživeti še danes, v soboto pa bo cela vas v znamenju lutk.

Trajnost je danes ena izmed velikih besed, seveda predvsem ali skoraj izključno v zvezi z ekologijo in svetom, ki menda drvi naravnost v brezdanji prepad. Pravzaprav besedo trajnost vse bolj izrinja novotvorjenka trajnostnost. A ne glede na današnje novorečje so razvoji in odločitve bili in bodo trajne in trajnostne. Mednje sodi začetek luktarstva v Šmihelu pri Pliberku pred 40 leti in prvi lutkovni festival Cikl Cakl, letos na sporedu že dvajsetič. Oba kulturniška jubileja te dni slavijo v vasi pod sv. Katarino – in to celo s pridihom ekološkosti. S trajnostno naravnanostjo torej.

Za okroglo obletnico dopolnjenih štirih desetletij lutkarstva je Katoliško prosvetno društvo Šmihel pripravilo lutkovno-kulinarično predstavo Š.O.R.F – Šmihel obleče rdeči frak. V dobre tri ure trajajoči uprizoritvi šmihelski potujejo lutkarji vseh generacij, iz tiste torej, ki je prvič vdihnila dušo lutkam leta 1979 in iz te, ki jih (s slovensko besedo) oživlja še danes, stari pa so med 57 in 8 let, v sedmih scenah skozi različne lutkarske žanre. Rdeča nit med njimi je, kot so sami zapisali »rdeča – barva energije, strasti in akcije.« Povezuje »zgodba o soli, kurkumi, črni kumini, pelinu, žafranu, vaniliji in čiliju.« Tako je mogoče spoznati kralja, ki mu gre vse narobe in ki mora naposled celo priznati, da je sol boljša od njega, soočiti se je mogoče z zakonskimi zapleti (in z modrostmi tipa: človek pač ni človek, dokler ga ženska ne naredi. Ali pa: Ni težko dobiti žensko, težko je žensko narediti) in ugotoviti, da lokalni in svetovni ekonomski red pač ne zmore poskrbeti za pravičnost za vse.

Dodatna posebnost predstave, ki jo je zasnovala in režirala vsestranska Alenka Hain, je njena kulinarična nadgradnja. Med posameznimi prizori obiskovalcem postrežejo z – ekološko pridelanimi – vegetarijanskimi priboljški, vsak posebej začinjen z eno izmed prej omenjenih začimb (pod vodstvom Daniele Pečnik). Ne manjka niti glasbe niti pevskih nastopov, tako da predstava Š.O.R.F. dobesedno nagovarja vse človekove čute. Uprizoritev, ki je bila premierno na sporedu minuli petek v šmihelski farni dvorani, je danes mogoče še zadnjič doživeti, in sicer ob 19.30 (potrebne so rezervacije: 0650 56 808 93).

Praznično ozračje v Šmihelu traja sicer že cel teden, v torek se je namreč začel 20. Lutkovni festival Cikl Cakl, ki je vas dokočno umestil na zemeljvidu najpomembnejših krajev lutkarstva v širši srednjeevropski okolici. Jutri, v soboto, 19. oktobra, bo z lutkovnim sprehodom skozi vas s tremi lutkovnimi predstavami, lutkovno animacijo in filmom ves Šmihel ožarjen z duhom lutkarstva. Od 15. ure naprej bodo nastopili Gledališče Dela iz Slovenije z Lutkovnim poligonom, mladinci KPD Šmihel bodo predstavili film Lutke, kje ste?, nemška skupina Thalias compagnons bo zaigrala predstavo Aus dem Lehm gegriffen, Teater Zapik iz Slovenije Pravljice po izbiri, in Matija Solce bo nastopil z Malimi nočnimi zgodbami.

Vrhunec sobotnega slavja in 20. Cikla Cakla pa bodo ob 19.30 lutkovna predstava Himmel und Hčlle v izvedbi Christopha Bochdanskega in skupine Die Strottern ter lutkovne improvizacije in nastop Tria Katastrofa v farni dvorani.