Baritonist Thomas Hampson in sopranistka Elena Mosuc na Festivalu Ljubljana – odličen orkester Slovenske filharmonije

Ob spremljavi »wanderfull orchestra«, s temi besedami sta pohvalila simfonični orkester Slovenske filharmonije, sta nastopila svetovno znana pevca: mednarodno uveljavljeni in eden najbolj iskanih baritonistov našega časa ameriški pevec Thomas Hampson in romunska sopranistka Elena Mosuc, prejemnica mednarodne operne nagrade, kot najboljša sopranistka 2019.

Poslušali smo dve uverturi in devet solo arij in duetov. Razpoloženemu orkestru s prvo violinistko Ano Dolžan na čelu, je dirigiral tudi mednarodno uveljavljeni romunski dirigent Nicolae Moldoveanu. Za začetek so zaigrali manj znano daljšo uverturo k operi Semiramide G. Rossinija, kar je mednarodna publika navdušeno pozdravila. Zelo težko arijo Lucije iz Donizettijeve opere Lucia di Lamermmor je Elena Mosuc suvereno obvladala. Standardno arijo grofa Almavive iz Mozartove Figarove svatbe je baritonist Hampson odpel in odigral v maniri svetovnega pevca, ki v vlogi tudi živi. Sledil je ponovno Mozart. Oba pevca sta skupaj zapela duet Don Juana in Zerline z roko v roki, za zaključek je Hampson Eleno Mosuc objel in poljubil – publika, zlasti ženski del, je bila navdušena. Arija Norme »Casta diva« iz istoimenske Bellinijeve opere sodi v železni repertoar vsake svetovne sopranistke. Tudi Mosucova nas je s svojo enkratno izvedbo prepričala, da res sodi tja. Po baritonski ariji Heroda iz Massenejeve opere Herodiade sta, sedaj že ljubljenca občinstva, v duetu ravno tako šarmantno odpela še duet Simona in Marie Boccanegra iz Verdijeve opere Simon Boccanegra.

Po odmoru je sledil zopet Verdi. Aria Lucrezie iz ene zgodnejših Verdijevih oper Due Foscari je zelo dolga in težka, zato jo sopranistke redko izvajajo. Mosucova je blestela v višinah, kolorature ji niso delale težav. Verdijevo arijo Jaga iz opere Otello je Hampson zapel natančno tako kot je potrebno, zarotniško, z veliko željo, da prepriča Otella da ga Desdemona vara.Vsi smo bili navdušeni, spomnil sem se našega baritonista Sama Smerkolja, ki je v zlatih časih ljubljanske opere blestel v tej vlogi. Tako jo je odpel in odigral, da si ga prav zasovražil, kar je dano redkim! Pevca sta si, po programu, vzela malo pavze in razpoloženi slovenski filharmoniki so, tudi zaradi načina dirigiranja romunskega dirigenta, natančno toda včasih malo preglasno, pogrešali smo dirigentove nianse v dinamiki, odigrali uverturo k Verdijevi operi Sicilijanske večernice. Za zaključek uradnega dela programa sta blesteča

pevca odpela pretresljiv duet očeta Germonta in Violette iz Verdijeve Traviate, opere iz železnega repertoarja vsake operne hiše. Hampson je v kratkem nagovoru pohvalil lepote Slovenije in bil navdušen nad slovenskimi filharmoniki.

Navdušena publika je izsilila dva solo dodatka, nato sta pa šarmantna pevca za zaključek dodala še duet iz Traviate, morda najbolj znan duet celotnega opernega opusa.