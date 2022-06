Spet ob običajnem času, 10. in 11. junija 2022, vabi Festival Suha na poseben kulturni višek. Odlične vokalne skupine iz Avstrije, Slovenije in Irske bodo lepoto in pisanost evropskih kultur predstavile na suškem gradu in v Dravogradu. Vrhunsko vokalno glasbo od klasike do sodobne zborovske literature nudi mladi vokalni ansambel Elinor iz Maribora.

Skupina zwo3wir

Dve ženski in trije moški z izrednim skupinskim čutom tvorijo pop-vokalno skupino zwo3wir, ki prihaja iz Nižje Avstrije. V svojih lastnih kompozicijah pripovedujejo zgodbe življenja. Absolutni višek obeh večerov pa bo gotovo irska skupina Ardú iz Dublina. Ponaša se s številnimi mednarodnimi odlikovanji in je pravi pionir sodobne vokalne glasbe na zelenem otoku.

Skupina Ardú

Glavni organizator ter gostitelja festivala Oktet Suha in Dravograjski sekstet s soprireditelji torej spet vabita na izreden mednarodni in čezmejni kulturni dogodek, ki nima para. Oba festivalska dneva se bosta začela s sprejemi županov Dravograda in Suhe.

Koncerta: 10. 6. 2022 ob 20.00, otvoritveni koncert, Dravograd, cerkev sv. Vida; 11. 6. 2022 ob 20.00, koncert na suškem gradu.